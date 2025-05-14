Ждать ли еще заморозков и снега в Украине, где будут идти дожди и грозы, когда начнется потепление и будет ли оно резким, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Зима снова напомнила о себе в мае: в сети показали фото заснеженных Карпат

Будут ли еще заморозки и снег

Первая половина мая была довольно холодной. Опять ударили заморозки, также в части областей шел снег. Какова причина такого сильного похолодания в мае и связано ли оно с тем, что зима и начало весны в Украине были аномально теплыми?

Такие параллели сразу проводить, конечно, мы не можем. Это более глобальные исследования, научные. Надо, чтобы уже анализировали именно научные сотрудники, например, из Института гидрометеорологии.

Но по факту можем сказать, что такая прохладная погода, которая сейчас наблюдается, связана с поступлением холодной воздушной массы из северных широт. Просто сейчас такая циркуляция атмосферных процессов, что у нас постоянно есть воздушные потоки с северных широт и продолжает поступать вот этот прохладный воздух.

И если в ночные часы местами есть прояснения, то, конечно, могут быть и заморозки на поверхности почвы в некоторых регионах.

Ближайшие несколько дней Украина все еще будет находиться в поле слабо пониженного атмосферного давления. Он немного будет испытывать колебания. Также в воздушных пространствах над нашей территорией до сих пор господствует прохладный влажный воздух с северных направлений. А днем при прогреве обусловливается увеличение облачности и небольшие дожди.

Как раз в дневные часы можем наблюдать, что солнышко может сиять длительное время, а потом поступает облако с дождями различной интенсивности, потом снова оно отходит, снова солнце. Такие процессы могут чередоваться. Это говорит именно о неустойчивости атмосферы.

Будут ли еще в Украине в ближайшие дни заморозки и снег?

В ближайшие дни пока без заморозков.

Ведь будет несколько больше облачности. Поэтому ночь хоть и прохладная – в пределах +2 – +9 градусов, но уже преимущественно без заморозков, по крайней мере до пятницы, 16 мая.



В ближайшие дни заморозки не ожидаются / Фото Unsplash

В дневные часы остается температура +12 – +18 градусов.

В западных, Винницкой и большинстве северных областей в течение 15 – 16 числа снова будет определенное снижение дневной температуры.

Это потому, что будет проходить более активный атмосферный фронт с северо-запада. Он повлечет за собой больше облачности, больше осадков. Поэтому там дневные максимумы будут ниже: от +8 до +14 градусов.

В то же время на Юге и Востоке уже будет определенное повышение до +20, даже до +23 градусов.

ʼ

На Юге пригреет до +23 градусов / Фото Юлии Муриной, 24 Канал

Относительно Карпатского региона в пятницу может быть мокрый снег. Как я уже отмечала, 15 – 16 мая будет проходить атмосферный фронт с северо-запада.

Поэтому в Карпатах в четверг значительные дожди, а в пятницу – дождь с мокрым снегом.



В Карпатах возможен мокрый снег / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области

По климатическим характеристикам, абсолютный минимум, который когда-либо фиксировали в мае, достигал до -6 градусов мороза, а на Сумщине и в горных районах местами даже до -10. Возможно ли еще такое значительное снижение температуры в мае?

Нет, такое снижение пока невозможно. Не ожидаем таких низких температур.

Но именно по поводу заморозков на поверхности почвы информация, конечно, будет уточняться с приближением определенного периода.

11 мая во Львове зафиксировали рекорд – минимальная температура составляла -0,2 градуса. Предыдущий рекорд этого дня был еще в 1978 году. Насколько привычным для Украины является такое похолодание с заморозками и снегом в мае, как в этом году, или все же речь идет об аномалии?

Какой-то также сильной аномалией пока классифицировать не будем. Опять же, надо проводить основанные сравнения многолетние.

Но единственное, что можем сказать, что среднесуточная температура в последние дни где-то на 5 – 9 градусов ниже нормы.

И только в Крыму где-то на 3 градуса ниже нормы, по крайней мере позавчерашний день, 13 мая, так классифицировался.

Поэтому видим, что температура ниже нормы. Но относительно рекордных значений для каждой даты – нет таких массовых рекордов, что везде минимальная температура била какие-то рекордные значения. Сейчас это единичные случаи.



Среднесуточная температура ниже нормы на 5 – 9 градусов / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Читайте также Прикарпатье и Львовскую область засыпало градом: непогода повалила деревья и повредила дворы

Когда и в каких областях будут идти дожди

Несколько дней подряд в Украине идут дожди. Местами также были грозы и даже град. В каких областях ждать осадков в ближайшие дни, будут ли сильные ливни и когда прекратятся дожди?

В Украине только начался теплый период, поэтому грозы и град теперь с нами до сентября будут точно. Просто их периодичность, конечно, будет разной.

Сейчас можем сказать, что ежедневно по разным территориям могут быть дожди от небольших до умеренных. 15 – 16 мая в западных, северных и большинстве центральных областей умеренные дожди, остальная территория без осадков. Далее, 17 – 18 числа, также небольшие дожди, ночью местами, а днем во время прогревания могут быть более активные.

Дополнительно это тепло может стимулировать развитие кучево-дождевых облаков, ведь у нас поле пониженного давления, нестабильная атмосфера, поэтому эти облака могут развиваться. А когда идет прогрев в дневные часы, то они более интенсивно развиваются.

Поэтому дождей в дневные часы может быть несколько больше. В общем да, остается влажная погода, с нестабильными атмосферными процессами.

То есть солнечных дней с сухой погодой по всей Украине еще не будет?

Нет, пока не ожидаем. До 18 мая у нас пока так. А дальше будем уточнять.

Смотрите также Аномальная жара или прохлада и много дождей: какой будет погода летом в Украине



В ближайшие дни в Украине будут идти дожди / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Когда придет потепление

Когда в Украине наконец будет потепление и ждать ли резкого повышения температуры?

Стремительного потепления в ближайшей синоптической перспективе мы не видим.

Определенное повышение может быть по южным областям 15 – 16 мая. Однако на выходные и начало следующей недели снова может быть возвращение к такому температурному режиму, который имеем сейчас.

Положительная тенденция уже где-то с середины следующей недели должна больше давать о себе знать. Ожидаем, что там все же температура будет уже в сторону повышения.

То есть потепление будет уже в конце второй – начале третьей декады мая?

В начале третьей декады, да. Ожидаем, что будут уже определенные изменения. Наконец должны уже как-то эти воздушные потоки измениться.

Но пока у нас практически до конца второй декады, 20-х чисел, остается плюс-минус вот такой температурный фон, как сейчас.

Какую самую высокую температуру прогнозируете: будет ли уже +20 – +25 градусов?

В ближайшие дни, именно 15 – 16 мая, на Юге и Востоке температура повысится до +20, местами до +23 градусов.

В дальнейшем, конечно, процессы могут быть более изменчивыми. Но, в принципе, по Югу уже все же двадцатки начинают возвращаться.

Определенные колебания могут быть на выходных и в начале следующей недели. Там за счет большей облачности может быть еще немножко снижение. И там будет поле пониженного давления, поэтому чаще могут быть дожди. Но в дальнейшем ожидаем, что все же +20 по Югу будут возвращаться.



Жара в Украине пока не ожидается / Фото Getty Images

Могут ли в июне ударить заморозки

Ранее заморозки в Украине фиксировали и в июне. Возможно ли, что похолодание все же еще будет?

Статистически если говорить, то и в мае, и в июне бывают такие процессы. Впрочем, надеемся, что, возможно, все же после таких длительных процессов с севера сейчас изменится немножко барическая конфигурация, то есть циркуляция атмосферных процессов, и уже будет больше поступать теплый воздух.



Заморозки в Украине ранее фиксировали и в июне / Фото Unsplash

Интересно! Абсолютный минимум, который фиксировали в июне за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +1 – +9 градусов. В горных районах, Волынской, Ровненской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами 0,3 – 3,4 градуса мороза, а на высокогорье Карпат до -5 градусов.

Когда наступит метеорологическое лето

В 2024 году метеорологическое лето наступило в середине мая. Учитывая похолодание, которое наблюдается сейчас, возможно ли, что в этом году оно все же начнется позже?

Учитывая такие процессы, которые у нас есть сейчас, – ниже нормы среднесуточные показатели, – скорее всего, метеорологическое лето может немного задержаться.



В этом году лето может наступить чуть позже, чем обычно / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Краткая справка. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и Юге – в первой) декаде мая.