Чи чекати ще заморозків і снігу в Україні, де йтимуть дощі та грози, коли почнеться потепління й чи буде воно різким, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи будуть ще заморозки та сніг

Перша половина травня була доволі холодною. Знову вдарили заморозки, також у частині областей йшов сніг. Яка причина такого сильного похолодання у травні й чи пов'язано воно з тим, що зима та початок весни в Україні були аномально теплими?

Такі паралелі відразу проводити, звичайно, ми не можемо. Це більш глобальні дослідження, наукові. Треба, щоб вже аналізували саме наукові співробітники, наприклад, з Інституту гідрометеорології.

Але по факту можемо сказати, що така прохолодна погода, яка зараз спостерігається, пов'язана з надходженням холодної повітряної маси з північних широт. Просто зараз така циркуляція атмосферних процесів, що у нас постійно є повітряні потоки з північних широт і продовжує надходити ось це прохолодне повітря.

І якщо в нічні години подекуди є прояснення, то, звичайно, можуть бути і заморозки на поверхні ґрунту в деяких регіонах.

Найближчі кілька днів Україна все ще перебуватиме в полі слабко зниженого атмосферного тиску. Він дещо зазнаватиме коливань. Також у повітряних просторах над нашою територією досі панує прохолодне вологе повітря з північних напрямків. А вдень при прогріванні зумовлюється збільшення хмарності та невеликі дощі.

Якраз в денні години можемо спостерігати, що сонечко може сяяти тривалий час, а потім надходить хмара з дощами різної інтенсивності, потім знову вона відходить, знову сонце. Такі процеси можуть чергуватися. Це говорить саме про нестійкість атмосфери.

Чи будуть ще в Україні найближчими днями заморозки та сніг?

Найближчими днями поки що без заморозків.

Адже буде дещо більше хмарності. Тож ніч хоч і прохолодна – у межах +2 – +9 градусів, але вже переважно без заморозків, принаймні до п'ятниці, 16 травня.



Найближчими днями заморозки не очікуються / Фото Unsplash

У денні години залишається температура +12 – +18 градусів.

У західних, Вінницькій і більшості північних областей упродовж 15 – 16 числа знову буде певне зниження денної температури.

Це тому, що буде проходити більш активний атмосферний фронт з північного заходу. Він спричинить більше хмарності, більше опадів. Тож там денні максимуми будуть нижчими: від +8 до +14 градусів.

Водночас на Півдні та Сході вже буде певне підвищення до +20, навіть до +23 градусів.

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На Півдні пригріє до +23 градусів / Фото Юлії Муріної, 24 Канал

Щодо Карпатського регіону у п'ятницю може бути мокрий сніг. Як я вже зазначала, 15 – 16 травня буде проходити атмосферний фронт з північного заходу.

Тому у Карпатах у четвер значні дощі, а в п'ятницю – дощ з мокрим снігом.



У Карпатах можливий мокрий сніг / Фото ДСНС Івано-Франківщини

За кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум, який коли-небудь фіксували у травні, сягав до -6 градусів морозу, а на Сумщині й у гірських районах подекуди навіть до -10. Чи можливе ще таке значне зниження температури у травні?

Ні, таке зниження поки неможливе. Не очікуємо таких низьких температур.

Але саме з приводу заморозків на поверхні ґрунту інформація, звичайно, буде уточнюватися з наближенням певного періоду.

11 травня у Львові зафіксували рекорд – мінімальна температура становила -0,2 градуса. Попередній рекорд цього дня був ще у 1978 році. Наскільки звичним для України є таке похолодання з заморозками та снігом у травні, як цього року, чи все ж таки йдеться про аномалії?

Якоюсь також сильною аномалією поки класифікувати не будемо. Знову ж таки, треба проводити ґрунтовані порівняння багаторічні.

Але єдине, що можемо сказати, що середньодобова температура останніми днями десь на 5 – 9 градусів нижча за норму.

І лише у Криму десь на 3 градуси нижча за норму, принаймні позавчорашній день, 13 травня, так класифікувався.

Тому бачимо, що температура нижча за норму. Але щодо рекордних значень для кожної дати – немає таких масових рекордів, що всюди мінімальна температура била якісь рекордні значення. Наразі це одиничні випадки.



Середньодобова температура нижча за норму на 5 – 9 градусів / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Коли й у яких областях йтимуть дощі

Кілька днів поспіль в Україні йдуть дощі. Подекуди також були грози й навіть град. В яких областях чекати опадів найближчими днями, чи будуть сильні зливи й коли припиняться дощі?

В Україні тільки розпочався теплий період, тому грози та град тепер з нами до вересня будуть точно. Просто їх періодичність, звичайно, буде різною.

Зараз можемо сказати, що щоденно по різних територіях можуть бути дощі від невеликих до помірних. 15 – 16 травня в західних, північних і більшості центральних областей помірні дощі, решта території без опадів. Далі, 17 – 18 числа, також невеликі дощі, вночі місцями, а вдень під час прогрівання можуть бути більш активні.

Додатково це тепло може стимулювати розвиток купчасто-дощових хмар, адже в нас поле зниженого тиску, нестабільна атмосфера, тому ці хмари можуть розвиватися. А коли йде прогрівання в денні години, то вони більш інтенсивно розвиваються.

Тож дощів у денні години може бути дещо більше. Загалом так, залишається волога погода, з нестабільними атмосферними процесами.

Тобто сонячних днів з сухою погодою по всій Україні ще не буде?

Ні, поки не очікуємо. До 18 травня в нас поки так. А далі будемо уточнювати.

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Найближчими днями в Україні йтимуть дощі / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коли прийде потепління

Коли в Україні нарешті буде потепління й чи чекати різкого підвищення температури?

Стрімкого потепління в найближчій синоптичній перспективі ми не бачимо.

Певне підвищення може бути по південних областях 15 – 16 травня. Однак на вихідні і початок наступного тижня знову може бути повернення до такого температурного режиму, який маємо зараз.

Позитивна тенденція вже десь з середини наступного тижня повинна більше давати про себе знати. Очікуємо, що там все ж таки температура буде вже в сторону підвищення.

Тобто потепління буде вже наприкінці другої – початку третьої декади травня?

На початку третьої декади, так. Очікуємо, що будуть вже певні зміни. Нарешті повинні вже якось ці повітряні потоки змінитися.

Але поки в нас практично до кінця другої декади, 20-х чисел, залишається плюс-мінус ось такий температурний фон, як зараз.

Яку найвищу температуру прогнозуєте: чи буде вже +20 – +25 градусів?

Найближчими днями, саме 15 – 16 травня, на Півдні та Сході температура підвищиться до +20, подекуди до +23 градусів.

Надалі, звичайно, процеси можуть бути більш мінливими. Але, у принципі, по Півдню вже все ж таки двадцятки починають повертатися.

Певні коливання можуть бути на вихідних і на початку наступного тижня. Там за рахунок більшої хмарності може бути ще трошки зниження. І там буде поле зниженого тиску, тому частіше можуть бути дощі. Але надалі очікуємо, що все ж таки +20 по Півдню будуть повертатися.



Спека в Україні поки не очікується / Фото Getty Images

Чи можуть у червні вдарити заморозки

Раніше заморозки в Україні фіксували й у червні. Чи можливо, що похолодання все ж таки ще буде?

Статистично якщо говорити, то й у травні, й у червні бувають такі процеси. Втім, сподіваємося, що, можливо, все ж після таких тривалих процесів з півночі зараз зміниться трошки барична конфігурація, тобто циркуляція атмосферних процесів, і вже буде більше надходити тепле повітря.



Заморозки в Україні раніше фіксували й у червні / Фото Unsplash

Цікаво! Абсолютний мінімум, який фіксували у червні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +1 – +9 градусів. У гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3 – 3,4 градуса морозу, а на високогір'ї Карпат до -5 градусів.

Коли настане метеорологічне літо

У 2024 році метеорологічне літо настало в середині травня. Зважаючи на похолодання, яке спостерігається зараз, чи можливо, що цього року воно все ж таки почнеться пізніше?

З огляду на такі процеси, які в нас є зараз, – нижчі за норму середньодобові показники, – скоріш за все, метеорологічне літо може трохи затриматися.



Цього року літо може настати трохи пізніше, ніж зазвичай / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коротка довідка. Стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 градусів, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно у другій (на Закарпатті та Півдні – у першій) декаді травня.