Тому населення попередили про серйозне погіршення погодних умов у горах у п'ятницю, 9 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

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У Карпатах погіршення погодних умов

Рятувальники розповіли, що станом на 08:25 9 травня на горі Піп Іван хмарна та туманна погода.

Видимість там обмежена.

Вітер східний, північно-східний зі швидкістю 10 – 12 метрів за секунду, а температура повітря опустилася до -7.

Тим часом в урочищі Заросляк станом на 09:00 також є туман та сніг. Вітер південно-західний, 3 – 5 метрів за секунду.

Термометри показують -1.

Сніг в урочищі Заросляк / Фото ДСНС

Нагадаємо, що 9 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди можуть бути дощі та грози. Удень температура повітря прогріється до +18.