Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні 9 травня
Синоптики прогнозують, що в п'ятницю дощі йтимуть на всій території України. Уночі на високогір’ї Карпат очікується також мокрий сніг. На Заході та Північному Заході на ґрунті можуть бути заморозки за рахунок прояснень у холодному повітрі.
Вночі дощі очікують у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині. Удень опади прогнозуються в більшості центральних та південних областей. На Південнному Сході країни подекуди з грозами.
Небо цього дня буде вкрите хмарами, з-за яких іноді виходитиме сонце. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду.
Уночі температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, а вдень прогнозується +8…+13 градусів.
На Сході та Південному Сході країни вночі синоптики прогнозують 5-10 градусів тепла, а вдень – від 13 до 18 градусів. Температура повітря на високогір'ї Карпат сягатиме вночі 0-5° морозу, а вдень – від 1 до 6 градусів тепла.
Температура в обласних центрах
- Київ +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +8...+10;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +9...+11;
- Хмельницький +9...+11;
- Луцьк +8...+10;
- Рівне +8...+10;
- Житомир +11...+13;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +11...+13;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +12...+14;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +18...+20;
- Луганськ +18...+20;
- Харків +10...+12.
Прогноз погоди на 9 травня / Карта Укргідрометцентру