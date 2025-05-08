Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 9 мая
Синоптики прогнозируют, что в пятницу дожди будут идти на всей территории Украины. Ночью на высокогорье Карпат ожидается также мокрый снег. На Западе и Северо-Западе на почве могут быть заморозки за счет прояснений в холодном воздухе.
Ночью дожди ожидаются в юго-западной части, в Кировоградской, Черкасской, местами в Житомирской и Киевской областях. Днем осадки прогнозируются в большинстве центральных и южных областей. На Юго-Востоке страны местами с грозами.
Небо в этот день будет покрыто облаками, из-за которых иногда будет выходить солнце. Ветер преимущественно северный, 5-10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, а днем прогнозируется +8...+13 градусов.
На Востоке и Юго-Востоке страны ночью синоптики прогнозируют 5-10 градусов тепла, а днем – от 13 до 18 градусов. Температура воздуха на высокогорье Карпат будет достигать ночью 0-5° мороза, а днем – от 1 до 6 градусов тепла.
Температура в областных центрах
- Киев +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +8...+10;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +9...+11;
- Хмельницкий +9...+11;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +8...+10;
- Житомир +11...+13;
- Винница +10...+12;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +18...+20;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +10...+12.
Прогноз погоды на 9 мая / Карта Укргидрометцентра