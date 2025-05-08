Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де та коли знову будуть заморозки

Синоптики прогнозують прохолодні ночі. Через зниження температури вночі 9-10 травня в північно-західній частині на поверхні ґрунту можуть бути заморозки.

Заморозки очікуються у Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Львівській та частині Хмельницької областей.

Заморозки на поверхні ґрунту можуть завдати шкоди плодовим деревам, які рано розквітли.

У низці областей оголошено небезпеку через нічні заморозки / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, протягом 9-11 травня в Україні також очікуються дощі. Орієнтовно, опади йтимуть на всій території України. У п'ятницю, 9 травня, вночі короткочасні зливи будуть на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині, Вінниччині та Одещині. На високогір'ї Карпат дощ може бути з мокрим снігом.

До слова, у травні в горах випав сніг. Покрив висотою 2 сантиметри утворився горі Піп Іван, температура там знизилася до -2 градусів.