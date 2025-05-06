Як довго ще будуть дощі, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

У середу в Україні пройдуть короткочасні дощі, на Півдні й Південному Сході подекуди з грозами. Вночі у Приазов'ї та Криму, удень у більшості західних і північних областей без опадів.

До речі, температура повітря в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях уночі +4 – +9 градусів, удень +13 – +18. На решті території вночі +8 – +13, удень +17 – +24.

У четвер, 8 квітня, в Україні вже без опадів. Тільки вночі на Півдні та Сході, удень у Карпатах короткочасний дощ.

Коли припиняться дощі / Скриншот з Укргідрометцентру

Втім, у п'ятницю вночі на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині, Вінниччині та Одещині, удень в Україні, крім Північного Заходу, знову короткочасні дощі. До речі, уночі на високогір'ї Карпат з мокрим снігом.

Температура вночі у західних і північних областях +1 – +8 градусів, але 8 травня на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси, удень +10 – +16. Тим часом на решті території вночі +8 – +13 градусів, удень +15 – +20.

У найближчі три доби вітер переважно північно-східний та північний, 5 – 10 метрів на секунду.

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах, дощі в Україні очікуються і протягом 9 – 11 травня. Опади будуть у більшості областей.

Дощі очікуються й 9 – 11 травня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До слова, раніше в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру розповідала, що загалом місячна кількість опадів у травні очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і місцями на Прикарпатті дещо більше, зокрема, 88 – 138 міліметрів. Наталія Птуха наголошувала, що це в межах норми.