Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала, а также местные телеграм-каналы.

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Какие последствия непогоды во Львовской области и в Прикарпатье

Много града 4 мая выпало в Ивано-Франковской области. Жители Рогатина показали, что осадки были похожи на слой снега, который укрыл траву и все растения.

Какой град выпал в Рогатине / Видео из инстаграма @floris_y

Кроме того, непогода повредила в городе цветы, которые высадили жители. Также была изуродована штукатурка на домах.

Последствия непогоды в Прикарпатье / Фото предоставлено 24 Каналу

Местные телеграм-каналы пишут, что град засыпал дорогу из Ивано-Франковска во Львов, из-за чего автомобилям стало труднее ехать дальше. Там теперь все покрыто опавшими листьями и поваленными ветвями. На месте работают спасатели.

Из-за града во Львовской области на дороги попадали деревья: смотрите видео

Также на трассе Бурштын – Львов дерево упало на автомобиль. На дороге еще лежит много поваленных деревьев.

Одно из деревьев во Львовской области упало на авто: смотрите видео

У Львовской ОВА, в свою очередь, рассказали, что энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды. Глава военной администрации Максим Козицкий отметил, что еще 23 населенных пункта в разных районах области обесточены. Из них 7 без электроэнергии полностью и 16 – частично.

На местах продолжает работать 21 специалист Львовоблэнерго. В частности, для восстановления электроснабжения привлекли 7 единиц техники.