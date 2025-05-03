Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будет ли в мае резкое похолодание с сильными заморозками

В Украине будет бушевать сильный ветер

Порывы ветра и грозы днем 4 мая накроют Киев, западные, северные регионы, а также Винницкую и Черкасскую области.

Синоптики прогнозируют что на всей территории Украины, кроме Юго-Востока, порывы ветра в воскресенье будут достигать 15-20 метров в секунду. Из-за этого в стране объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Где будет ухудшение погоды в Украине 4 мая / Карта Укргидрометцентра

У Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также несколько усложнить движение транспорта.

Напомним, 4 мая на Закарпатье и в Карпатах также ожидаются значительные дожди. Грозы в Украине местами ожидаются и в понедельник, 5 мая. Также в начале следующей недели ожидается снижение дневной температуры воздуха.