Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи буде у травні різке похолодання з сильними заморозками

В Україні вируватиме сильний вітер

Пориви вітру та грози вдень 4 травня накриють Київ, західні, північні регіони, а також Вінницьку та Черкаську області.

Синоптики прогнозують що на всій території України, крім Південного Сходу, пориви вітру в неділю сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Через це в країні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Де буде погіршення погоди в Україні 4 травня / Мапа Укргідрометцентру

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також дещо ускладнити рух транспорту.

Нагадаємо, 4 травня на Закарпатті та в Карпатах також очікуються значні дощі. Грози в Україні подекуди очікуються й у понеділок, 5 травня. Також на початку наступного тижня очікується зниження денної температури повітря.