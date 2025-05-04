Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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В Украине будут лить дожди с грозами

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды днем 5 мая. По их информации на Закарпатье, в Одесской области и в большинстве центральных регионов в этот день будут грозы.

Из-за этого объявлен первый (желтый) уровень опасности.



Где 5 мая прогнозируют грозу / Карта Укргидрометцентра

Предварительные прогнозы синоптиков говорят, что дожди в Украине ожидаются и 6 и 7 мая. Со следующей недели несколько снизится температура воздуха. Вероятно, среднемесячная температура в мае будет колебаться в пределах от 15 до 19 градусов тепла, а в горных районах – +12...+14 градусов.

Напомним, первая майская гроза была в Киеве в субботу, 3 мая. К вечеру того же дня непогода бушевала во Львове. пользователи сети делились фотографиями стихийного явления, за которым они наблюдали из своих домов.