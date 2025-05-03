Лучшие видео нынешней непогоды для вас отобрал 24 Канал.

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Киев охватила майская непогода

Вечером 3 мая киевское небо полностью заслонили грозовые облака. Нагрянула непогода, которая принесла с собой ливень и молнии.

В Киеве прошла гроза: смотрите видео

Молнии озаряли небо буквально каждые несколько секунд, сопровождаясь громкими ударами грома. Порой они напоминали взрывы, однако киевлян спешат успокоить – это не "Шахэды".

Местные показали, какой была непогода: смотрите видео

Однако гроза принесла с собой и последствия. В районе Виноградарь, в частности, в результате попадания молнии произошло возгорание. Как утверждают местные, горит трансформатор.

В Киеве произошло возгорание во время грозы: смотрите видео

Добавим, что в Киеве и ряде других областей дожди будут идти несколько суток подряд. Кое-где также будут грозы.