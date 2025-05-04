Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Интересно Похолодание в Украине: могут ли в июне ударить заморозки

Какой будет погода 5 мая

В понедельник, 5 мая, в Украине произойдет незначительное похолодание. По сравнению с 4 мая, во всех регионах страны температура опустится на несколько градусов, а на Западе похолодание будет ощущаться сильнее всего. Так, днем средняя температура будет от +20 до +25 градусов, однако на Западе – +11 – +16 градусов.

По прогнозам синоптиков, погода будет облачной, но с прояснениями. На Закарпатье, Одесской области, а также в большинстве центральных и местами в северных областях прогнозируют кратковременные дожди, местами – с грозами. Без осадков будут только южные и восточные области.

К слову, из-за гроз в ряде областей объявили штормовое предупреждение. В частности, на Закарпатье, Одесской области и большинстве центральных областей днем грозы (I уровень опасности, желтый).





Штормовое предупреждение на 5 мая / Карта Укргидрометцентра

Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. На Востоке и Юге местами возможны порывы юго-западного ветра, 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +14...+16;

Ужгород +14...+16;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +14...+16;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +14...+16;

Винница +20...+22;

Одесса +21...+23;

Николаев +21...+23;

Херсон +20...+22;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +13...+15;

Сумы +13...+15;

Полтава +21...+23;

Днепр +22...+24;

Запорожье +21...+23;

Донецк +23...+25;

Луганск +23...+25;

Харьков +22...+24.



Прогноз погоды на 5 мая / Карта Укргидрометцентра

К слову, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди накроют всю Украину.