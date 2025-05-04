Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Интересно Похолодание в Украине: могут ли в июне ударить заморозки
Какой будет погода 5 мая
В понедельник, 5 мая, в Украине произойдет незначительное похолодание. По сравнению с 4 мая, во всех регионах страны температура опустится на несколько градусов, а на Западе похолодание будет ощущаться сильнее всего. Так, днем средняя температура будет от +20 до +25 градусов, однако на Западе – +11 – +16 градусов.
По прогнозам синоптиков, погода будет облачной, но с прояснениями. На Закарпатье, Одесской области, а также в большинстве центральных и местами в северных областях прогнозируют кратковременные дожди, местами – с грозами. Без осадков будут только южные и восточные области.
К слову, из-за гроз в ряде областей объявили штормовое предупреждение. В частности, на Закарпатье, Одесской области и большинстве центральных областей днем грозы (I уровень опасности, желтый).
Штормовое предупреждение на 5 мая / Карта Укргидрометцентра
Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. На Востоке и Юге местами возможны порывы юго-западного ветра, 15 – 20 метров в секунду.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +14...+16;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +14...+16;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +14...+16;
- Винница +20...+22;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +21...+23;
- Херсон +20...+22;
- Симферополь +19...+21;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +21...+23;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +22...+24.
Прогноз погоды на 5 мая / Карта Укргидрометцентра
К слову, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди накроют всю Украину.