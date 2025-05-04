Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Интересно Похолодание в Украине: могут ли в июне ударить заморозки

Какой будет погода 5 мая

В понедельник, 5 мая, в Украине произойдет незначительное похолодание. По сравнению с 4 мая, во всех регионах страны температура опустится на несколько градусов, а на Западе похолодание будет ощущаться сильнее всего. Так, днем средняя температура будет от +20 до +25 градусов, однако на Западе – +11 – +16 градусов.

По прогнозам синоптиков, погода будет облачной, но с прояснениями. На Закарпатье, Одесской области, а также в большинстве центральных и местами в северных областях прогнозируют кратковременные дожди, местами – с грозами. Без осадков будут только южные и восточные области.

К слову, из-за гроз в ряде областей объявили штормовое предупреждение. В частности, на Закарпатье, Одесской области и большинстве центральных областей днем грозы (I уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение на 5 мая
Штормовое предупреждение на 5 мая / Карта Укргидрометцентра

Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. На Востоке и Юге местами возможны порывы юго-западного ветра, 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +14...+16;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львов +14...+16;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +14...+16;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +14...+16;
  • Винница +20...+22;
  • Одесса +21...+23;
  • Николаев +21...+23;
  • Херсон +20...+22;
  • Симферополь +19...+21;
  • Кропивницкий +21...+23;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +13...+15;
  • Сумы +13...+15;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +22...+24;
  • Запорожье +21...+23;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +22...+24.


Прогноз погоды на 5 мая / Карта Укргидрометцентра

К слову, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди накроют всю Украину.