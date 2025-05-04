Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Цікаво Похолодання в Україні: чи можуть у червні вдарити заморозки
Якою буде погода 5 травня
У понеділок, 5 травня, в Україні відбудеться незначне похолодання. Порівняно з 4 травня, у всіх регіонах країни температура опуститься на кілька градусів, а на Заході похолодання відчуватиметься найсильніше. Так, вдень середня температура буде від +20 до +25 градусів, однак на Заході – +11 – +16 градусів.
За прогнозами синоптиків, погода буде хмарною, але з проясненнями. На Закарпатті, Одещині, а також в більшості центральних та місцями в північних областях прогнозують короткочасні дощі, місцями – з грозами. Без опадів будуть лише південні та східні області.
До слова, через грози у низці областей оголосили штормове попередження. Зокрема, на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей вдень грози (I рівень небезпечності, жовтий).
Штормове попередження на 5 травня / Карта Укргідрометцетру
Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. На Сході та Півдні місцями можливі пориви південно-західного вітру, 15 – 20 метрів за секунду.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +14...+16;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +14...+16;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +14...+16;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +14...+16;
- Вінниця +20...+22;
- Одеса +21...+23;
- Миколаїв +21...+23;
- Херсон +20...+22;
- Сімферополь +19...+21;
- Кропивницький +21...+23;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +13...+15;
- Суми +13...+15;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +21...+23;
- Донецьк +23...+25;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +22...+24.
Прогноз погоди на 5 травня / Карта Укргідрометцентру
До слова, за прогнозами синоптиків, найближчими днями дощі накриють всю Україну.