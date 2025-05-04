Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Цікаво Похолодання в Україні: чи можуть у червні вдарити заморозки

Якою буде погода 5 травня

У понеділок, 5 травня, в Україні відбудеться незначне похолодання. Порівняно з 4 травня, у всіх регіонах країни температура опуститься на кілька градусів, а на Заході похолодання відчуватиметься найсильніше. Так, вдень середня температура буде від +20 до +25 градусів, однак на Заході – +11 – +16 градусів.

За прогнозами синоптиків, погода буде хмарною, але з проясненнями. На Закарпатті, Одещині, а також в більшості центральних та місцями в північних областях прогнозують короткочасні дощі, місцями – з грозами. Без опадів будуть лише південні та східні області.

До слова, через грози у низці областей оголосили штормове попередження. Зокрема, на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей вдень грози (I рівень небезпечності, жовтий).





Штормове попередження на 5 травня / Карта Укргідрометцетру

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. На Сході та Півдні місцями можливі пориви південно-західного вітру, 15 – 20 метрів за секунду.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +14...+16;

Ужгород +14...+16;

Львів +14...+16;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +14...+16;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +14...+16;

Вінниця +20...+22;

Одеса +21...+23;

Миколаїв +21...+23;

Херсон +20...+22;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +21...+23;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +13...+15;

Суми +13...+15;

Полтава +21...+23;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +21...+23;

Донецьк +23...+25;

Луганськ +23...+25;

Харків +22...+24.



Прогноз погоди на 5 травня / Карта Укргідрометцентру

До слова, за прогнозами синоптиків, найближчими днями дощі накриють всю Україну.