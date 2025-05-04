Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Цікаво Похолодання в Україні: чи можуть у червні вдарити заморозки

Якою буде погода 5 травня

У понеділок, 5 травня, в Україні відбудеться незначне похолодання. Порівняно з 4 травня, у всіх регіонах країни температура опуститься на кілька градусів, а на Заході похолодання відчуватиметься найсильніше. Так, вдень середня температура буде від +20 до +25 градусів, однак на Заході – +11 – +16 градусів.

За прогнозами синоптиків, погода буде хмарною, але з проясненнями. На Закарпатті, Одещині, а також в більшості центральних та місцями в північних областях прогнозують короткочасні дощі, місцями – з грозами. Без опадів будуть лише південні та східні області.

До слова, через грози у низці областей оголосили штормове попередження. Зокрема, на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей вдень грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Штормове попередження на 5 травня
Штормове попередження на 5 травня / Карта Укргідрометцетру

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. На Сході та Півдні місцями можливі пориви південно-західного вітру, 15 – 20 метрів за секунду.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +14...+16;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +14...+16;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +14...+16;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +13...+15;
  • Житомир +14...+16;
  • Вінниця +20...+22;
  • Одеса +21...+23;
  • Миколаїв +21...+23;
  • Херсон +20...+22;
  • Сімферополь +19...+21;
  • Кропивницький +21...+23;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +13...+15;
  • Суми +13...+15;
  • Полтава +21...+23;
  • Дніпро +22...+24;
  • Запоріжжя +21...+23;
  • Донецьк +23...+25;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +22...+24.


Прогноз погоди на 5 травня / Карта Укргідрометцентру

До слова, за прогнозами синоптиків, найближчими днями дощі накриють всю Україну.