Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Стихія у Львові: потужна гроза накрила місто, а область засипало градом

Дощі в Україні

Синоптики прогнозували, що 4 травня в західних, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях, 5 – 6 травня в Україні, крім південно-східної частини, йтимуть дощі та грози.

Вітер південно-західний з переходом у більшості областей на північно-східний. У неділю в Україні, крім Південного Сходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в середу, 7 квітня, дощі можуть накрити всю Україну. Опади очікуються як вдень, так і вночі. До речі, у більшості областей можливі дощі і 8 квітня.

Зверніть увагу Похолодання в Україні: чи можуть у червні вдарити заморозки

Коли будуть дощі по всій Україні / Скриншот з Укргідрометцентру