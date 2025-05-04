Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

Синоптики прогнозировали, что 4 мая в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях, 5 – 6 мая в Украине, кроме юго-восточной части, будут идти дожди и грозы.

Ветер юго-западный с переходом в большинстве областей на северо-восточный. В воскресенье в Украине, кроме Юго-Востока, порывы 15 – 20 метров в секунду.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в среду, 7 апреля, дожди могут накрыть всю Украину. Осадки ожидаются как днем, так и ночью. Кстати, в большинстве областей возможны дожди и 8 апреля.

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Когда будут дожди по всей Украине / Скриншот из Укргидрометцентра