Тим часом, як Київ та область охопила пилова буря, Львів та передмістя страждають від зливи, передає 24 Канал.
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Що коїться у Львові та області
Вдень Укргідрометцентр попереджав, що до кінця доби 3 травня із збереженням на добу 4 травня у Львові та області місцями пройде значний дощ.
У неділю – грози, вдень подекуди град. Вночі місцями, вдень по всій території пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Погіршуватися погода у місті Лева почала надвечір у суботу. Місто буквально "заливає". Буревій валить дерева. Так, одне із них впало на лінію електропередач. Попередньо, це сталося на вулиці Снопківській.
Те саме дерево у Львові / Фото соцмережі
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На Львівщині тим часом – сильний дощ з градом.
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