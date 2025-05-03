Тим часом, як Київ та область охопила пилова буря, Львів та передмістя страждають від зливи, передає 24 Канал.

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Що коїться у Львові та області

Вдень Укргідрометцентр попереджав, що до кінця доби 3 травня із збереженням на добу 4 травня у Львові та області місцями пройде значний дощ.

У неділю – грози, вдень подекуди град. Вночі місцями, вдень по всій території пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Погіршуватися погода у місті Лева почала надвечір у суботу. Місто буквально "заливає". Буревій валить дерева. Так, одне із них впало на лінію електропередач. Попередньо, це сталося на вулиці Снопківській.

Те саме дерево у Львові / Фото соцмережі

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На Львівщині тим часом – сильний дощ з градом.

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