У мережі повідомлять про пилові бурі на Київщині, у Києві, а також Житомирщині та Рівненщині, передає 24 Канал.

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Негода у столиці

Пізніше, близько 19:00, в Укргідрометцентрі дали роз'яснення ситуації у Київській області. Там попередили, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 травня у столиці очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Також у Києві та області очікуються гроза.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.

Фахівці закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Телеграм-канали пишуть про дуже погану видимість на Київщині. Тому варто бути обережними на дорогах.

Пилова буря на Київщині: дивіться відео

Негода на Рівненщині: дивіться відео

До слова, пориви вітру та грози вдень 4 травня накриють Київ, західні, північні регіони, а також Вінницьку та Черкаську області.