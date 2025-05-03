Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Дощі в Україні
Синоптики прогнозували, що у вихідні на Заході, Півночі й у більшості центральних областей йтимуть короткочасні дощі. Подекуди також будуть грози.
Вдень 4 травня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Також 3 травня вдень у північній частині й у Карпатах, 4 травня в Україні, крім Південного Сходу, подекуди пориви південно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.
У понеділок, 5 травня, в Україні, крім Південного Сходу, дощі. Вдень місцями грози.
Зауважимо, що за попереднім прогнозом на картах Укргідрометцентру, дощі в Україні йтимуть і 6, і 7 травня.
Дощі будуть кілька днів поспіль / Скриншот з Укргідрометцентру