В сети показали сказочные кадры с заснеженных гор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Ивано-Франковской области.
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Спасатели призывают быть осторожными в горах
Поп Иван Черногорский поражает красотой и напоминает об осторожности... Горные пейзажи завораживают своей весенне-зимней красотой, но одновременно скрывают опасность для туристов,
– отметили спасатели.
Погода в Карпатах / Фото ГСЧС
Они напомнили, что из-за весенней нестабильной погоды в горах температура воздуха может резко меняться и ухудшаться видимость. Из-за снега, дождь, сильный ветер, туман красивая прогулка можно быть опасной.
Карпаты засыпало снегом: смотрите видео
Спасатели просят:
- уточнять прогноз погоды перед выходом в горы;
- сообщать родным или спасателям о своем маршруте;
- брать с собой средства связи, запасы еды, воды, теплую одежду, фонарик, аптечку;
- не отправляться в поход в одиночку.