Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.

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Снег в горах

По состоянию на 09:00 18 мая на горе Поп Иван облачно, снег формирует сугробы. Спасатели отметили, что видимость ограничена до 70 метров.

Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха достигает лишь -2 градусов.

Поп Иван в снегу / Фото ГСЧС Франковщины

Кстати, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 18 мая в восточных и северо-восточных областях, днем и в Карпатском регионе, днем 19 мая на Левобережье и в юго-западной части, 20 мая в южной части, восточных и центральных областях умеренные дожди. На остальной территории местами небольшие дожди, местами грозы, в Карпатах с мокрым снегом.

Также днем 18 мая в Карпатах, 19 мая в южной и восточной части, в течение суток 20 мая на Юге, Востоке, днем и в центральных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который за всю историю метеонаблюдений в Украине фиксировали в мае, достигает 0 – -6 градусов, местами на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов. На побережье морей +1 – +3 градуса.