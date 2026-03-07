В населенных пунктах, попадающих в зону возможного затопления, выставили 10 постов наблюдения из числа офицеров-спасателей общин. Об этом сообщают председатель Черкасской ОВА и ГСЧС.
Что известно о риске затопления в Черкасском районе?
Кроме того, осуществляется почасовой мониторинг уровней воды с помощью беспилотников.
Сейчас сообщений от населения о подтоплении домов и частных домовладений не поступало.
Силы и средства спасателей находятся наготове. На месте работает мобильно-оперативная группа Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области.
Всего в районе привлечено 35 единиц техники и 67 человек личного состава, в частности силы и средства сводного противопаводкового отряда.
Где в Украине есть угроза паводков?
- Как сообщили в Укргидрометцентре, с 6 по 14 марта на реках суббассейна Припяти ожидается повышение уровней воды на 0,2 – 0,7 метра. Это может привести к выходу воды на поймы и частичному затоплению приусадебных участков в прибрежных населенных пунктах Волынской и Ровенской областей.
- На реке Западный Буг возле села Литовеж (Волынская область) ожидается повышение воды на 0,2 – 0,7 метра, возможен начальный выход воды на пойму.
- На реке Южный Буг и его притоках (Згар, Савранка, Гнилой Тикич, Великая Вись) в Винницкой, Черкасской и Одесской областях возможно повышение воды на 0,1 – 0,3 метра с выходом воды на пойму.
- На реках Кодыма, Мертвовод (Николаевская область), Ингул (Кропивницкий), Тилигул (возле Березовки, Одесская область) вода будет удерживаться на пойме, возможно частичное подтопление жилых домов на прибрежных улицах.
- Из-за потепления на Киевском, Каневском, Кременчугском и Каменском водохранилищах ледовый покров постепенно будет разрушаться и очищаться. Выход на лед опасен из-за трещин и полыньи.