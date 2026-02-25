Об этом рассказал академик НАН Украины, первый вице-президент Академии – Вячеслав Богданов.
В каком состоянии мост Патона в Киеве?
По данным Украинского института стальных конструкций имени В.М. Шимановского и Института электросварки имени Е.О. Патона, в Украине эксплуатируют более 28 тысяч мостов и путепроводов, значительная часть которых работает с перегрузкой.
Если железнодорожные мосты находятся под постоянным контролем, то автодорожные и коммунальные сооружения часто не соответствуют современным требованиям безопасности, а единой системы технического надзора фактически не существует,
– отметил Вячеслав Богданов.
По словам академика, особенно сложная ситуация в Киеве.
В частности, по результатам обследований:
- Дарницкий мост – работоспособен;
- Северный и Южный – ограниченно работоспособны;
- мост Метро и мост имени Е.А. Патона – признаны неработоспособными (аварийными), причем статус аварийного мост Патона имеет еще с 2017 года.
Наибольшее беспокойство специалистов вызывает именно техническое состояние моста имени Е.А. Патона.
"По результатам последних обследований, в его конструкциях зафиксировано критические коррозионные повреждения несущих элементов – главных и поперечных балок, а также трещины в соединениях поясов и стенок главных балок", – отметил первый вице-президент НАН Украины.
По словам ученого-механика, фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, уже почти полностью съела коррозия. Главные балки – а их там четыре – пока остаются в относительно стабильном состоянии, и, вероятно, именно это пока позволяет мосту пропускать транспортные потоки, хотя и с ограничениями.
По словам ученых, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.
В НАН Украины также показали фото с состоянием моста Патона в Киеве. На одном фото видно коррозию в более 50% поперечного сечения горизонтальной вязи.
Коррозия поперечного сечения горизонтальной связки на мосту Патона в Киеве / Фото НАН Украины
На другом фото – разрушение поперечной балки на одной из опор (по состоянию на 2018 год)
Разрушение поперечной балки на одной из опор моста Патона в Киеве / Фото НАН Украины
Собираются ли мост Патона ремонтировать?
Вячеслав Богданов отмечает, что, несмотря на то, что КГГА еще в 2018 году определила "Киевавтодор" заказчиком работ, тендеры на проектирование трижды отменялись (в 2020 и 2021 годах).
Пока мост Метро уже начали ремонтировать, мост Патона остается заложником бюрократической волокиты,
– отмечает академик.
В то же время мост имени Е.А. Патона – не только ключевая транспортная артерия между берегами Днепра. Это первое в мире цельносварное автодорожное сооружение, символ украинской инженерной школы и объект исторического наследия, который признан выдающейся сварной конструкцией XX века.
Богданов подчеркнул, что в начале 2026 года Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике обратился в Кабинет Министров с предложениями по организации и финансированию капитального ремонта моста.
Ученые НАН Украины, Институт электросварки им. Е.А. Патона и Украинский институт стальных конструкций готовы присоединиться к решению проблемы и предоставить экспертную поддержку.
Недавно в Киеве асфальт клали прямо на снег?
В начале февраля в Киеве увидели, как коммунальные службы продолжают асфальтирование дорог даже во время морозов. Речь шла о Соломенском районе в Киеве, а на видео, которое распространяли пользователи, можно было видеть, как в некоторых случаях новое покрытие якобы клали просто на снег.
В тот же день "Киевавтодор" опубликовал сообщение о ремонте дорог в столице. Там заявили, что в зимний период для оперативной ликвидации ям коммунальщики применяют технологию ремонта холодным асфальтобетоном. Однако связано ли видео с сообщением "Киевавтодора" – остается неизвестным.