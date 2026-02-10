Об этом сообщили местные СМИ и телеграмм-каналы.
Что происходит на дорогах в Киеве?
Киевские паблики опубликовали видео ремонта дорог в столице: как утверждает комментатор, в ролике показан проспект Отрадный, что в Соломенском районе.
На видео действительно можно увидеть, что вся территория, на которой работают коммунальщики, фактически покрыта снегом.
Ремонт дорог по-киевски / Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!
Редакция 24 Канала пытается получить комментарий представителей КГГА.
В тот же день "Киевавтодор" опубликовал сообщение о ремонте дорог в столице. Там заявили, что в зимний период для оперативной ликвидации ям коммунальщики применяют технологию ремонта холодным асфальтобетоном.
Пока неизвестно, имеет ли это связь с вышеупомянутым случаем в Соломенском районе столицы.
По словам представителей "Киевавтодора", такой метод позволяет быстро устранять повреждения даже в условиях мороза – в частности те, возникающие вследствие температурных колебаний.
Холодный асфальт – это специальная ремонтная смесь, которая может применяться при низких температурах, во влажную погоду и даже во время снегопада,
– говорится в заметке.
В то же время такой ремонт не является капитальным и используется как временное решение до благоприятных погодных условий.
Какая сейчас ситуация в Киеве?
9 февраля стало известно, что теплоснабжение на Троещине в Киеве восстановили. Это стало результатом круглосуточной работы аварийных бригад – всего 840 работников в составе 176 бригад.
В то же время ситуация в столице остается сложной: без теплоснабжения из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела находятся 1 126 домов в Дарницком и Днепровском районах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на восстановление систем и оборудования Дарницкой ТЭЦ понадобится не менее 2 месяцев.