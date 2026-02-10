Об этом сообщили местные СМИ и телеграмм-каналы.

Что происходит на дорогах в Киеве?

Киевские паблики опубликовали видео ремонта дорог в столице: как утверждает комментатор, в ролике показан проспект Отрадный, что в Соломенском районе.

На видео действительно можно увидеть, что вся территория, на которой работают коммунальщики, фактически покрыта снегом.

Ремонт дорог по-киевски / Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!

Редакция 24 Канала пытается получить комментарий представителей КГГА.

В тот же день "Киевавтодор" опубликовал сообщение о ремонте дорог в столице. Там заявили, что в зимний период для оперативной ликвидации ям коммунальщики применяют технологию ремонта холодным асфальтобетоном.

Пока неизвестно, имеет ли это связь с вышеупомянутым случаем в Соломенском районе столицы.

По словам представителей "Киевавтодора", такой метод позволяет быстро устранять повреждения даже в условиях мороза – в частности те, возникающие вследствие температурных колебаний.

Холодный асфальт – это специальная ремонтная смесь, которая может применяться при низких температурах, во влажную погоду и даже во время снегопада,

– говорится в заметке.

В то же время такой ремонт не является капитальным и используется как временное решение до благоприятных погодных условий.

Какая сейчас ситуация в Киеве?