Об этом заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский сообщил в фейсбуке. И добавил, что война ежедневно вносит свои коррективы.
Смотрите также Ситуация со светом и теплом – сложная: как сейчас работают школы и детсады в Киеве
Как будут учиться ученики в Киеве?
Чиновник отметил, что после последних вражеских обстрелов, которые разрушили энергетическую инфраструктуру, обучение в Киеве организуют сегодня с учетом реальных условий в каждом учебном заведении.
По его словам, в части детсадов и школ приняли решение об объединении и возведении заведений в один, чтобы дети учились и были в безопасности. Так уже работают в Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.
Воспитанников отдельных детсадов временно перевели в те садики, где есть отопление. Это, по словам Мондриевского, позволяет не прерывать образовательный процесс и сохранять комфортные условия для детей.
В школах образовательный процесс идет в разных форматах – очном, смешанном или дистанционном – в зависимости от ситуации в конкретном заведении. В то же время имеем положительные сигналы: школы Троещины и Печерского района постепенно начинают восстанавливать работу в очном формате,
– сообщил заместитель председателя КГГА.
И добавил, что Департамент образования и науки ежедневно мониторит ситуацию в учебных заведениях. В частности, нарабатывают алгоритмы работы для тех учебных заведений, где теплоснабжение не удастся восстановить в этом отопительном сезоне. Говорится, в частности, о части учебных заведений в Дарницком и Днепровском районах.
Смотрите также МОН рекомендует продлить каникулы или дистанционку в вузах
Какие изменения ранее произошли в учебном процессе в Киеве?
- В Киеве на прошлой неделе большинство школ возобновили работу после зимних каникул. И это несмотря на сложную ситуацию с тепло- и электроснабжением, информирует УП.
- По состоянию на 2 февраля 237 школ столицы работали очно, 71 – смешанно и 104 заведения – дистанционно.
- В Деснянском районе ситуация отличалась от общегородской: большинство школ работали дистанционно.
- Почти все детские сады начали работу в обычном формате.
- У КГГА при этом сообщали, что по состоянию на 2 февраля в школы Киева пришли почти 110 тысяч учеников. Это 41,6% от общего количества школьников города. Почти 77 тысяч школьников, или 29,1%, выбрали дистанционный формат. На индивидуальной форме находятся 27,1 тысячи учеников, что составляет 10,3%.