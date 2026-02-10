Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив у фейсбуці. І додав, що війна щодня вносить свої корективи.

Дивіться також Ситуація зі світлом і теплом – складна: як зараз працюють школи та дитсадки у Києві

Як вчитимуться учні у Києві?

Чиновник зауважив, що після останніх ворожих обстрілів, які зруйнували енергетичну інфраструктуру, навчання у Києві організовують сьогодні з урахуванням реальних умов у кожному закладі освіти.

За його словами, у частині дитсадків і шкіл ухвалили рішення про об'єднання та зведення закладів в один, щоб діти вчилися та були у безпеці. Так вже працюють у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському і Солом'янському районах.

Вихованців окремих дитсадків тимчасово перевели до тих садочків, де є опалення. Це, за словами Мондриївського, дає змогу не переривати освітній процес і зберігати комфортні умови для дітей.

У школах освітній процес йде у різних форматах – очному, змішаному або дистанційному – залежно від ситуації в конкретному закладі. Водночас маємо позитивні сигнали: школи Троєщини та Печерського району поступово починають відновлювати роботу в очному форматі,

– повідомив заступник голови КМДА.

І додав, що Департамент освіти і науки щоденно моніторить ситуацію в закладах освіти. Зокрема, напрацьовують алгоритми роботи для тих закладів освіти, де теплопостачання не вдасться відновити у цьому опалювальному сезоні. Мовиться, зокрема, про частину закладів освіти у Дарницькому і Дніпровському районах.

Дивіться також МОН рекомендує продовжити канікули або дистанційку у вишах

Які зміни раніше відбулися у навчальному процесі у Києві?