Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив у фейсбуці. І додав, що війна щодня вносить свої корективи.
Дивіться також Ситуація зі світлом і теплом – складна: як зараз працюють школи та дитсадки у Києві
Як вчитимуться учні у Києві?
Чиновник зауважив, що після останніх ворожих обстрілів, які зруйнували енергетичну інфраструктуру, навчання у Києві організовують сьогодні з урахуванням реальних умов у кожному закладі освіти.
За його словами, у частині дитсадків і шкіл ухвалили рішення про об'єднання та зведення закладів в один, щоб діти вчилися та були у безпеці. Так вже працюють у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському і Солом'янському районах.
Вихованців окремих дитсадків тимчасово перевели до тих садочків, де є опалення. Це, за словами Мондриївського, дає змогу не переривати освітній процес і зберігати комфортні умови для дітей.
У школах освітній процес йде у різних форматах – очному, змішаному або дистанційному – залежно від ситуації в конкретному закладі. Водночас маємо позитивні сигнали: школи Троєщини та Печерського району поступово починають відновлювати роботу в очному форматі,
– повідомив заступник голови КМДА.
І додав, що Департамент освіти і науки щоденно моніторить ситуацію в закладах освіти. Зокрема, напрацьовують алгоритми роботи для тих закладів освіти, де теплопостачання не вдасться відновити у цьому опалювальному сезоні. Мовиться, зокрема, про частину закладів освіти у Дарницькому і Дніпровському районах.
Дивіться також МОН рекомендує продовжити канікули або дистанційку у вишах
Які зміни раніше відбулися у навчальному процесі у Києві?
- У Києві минулого тижня більшість шкіл відновили роботу після зимових канікул. І це попри складну ситуацію із тепло- та електропостачанням, інформує УП.
- Станом на 2 лютого 237 шкіл столиці працювали очно, 71 – змішано та 104 заклади – дистанційно.
- У Деснянському районі ситуація відрізнялася від загальноміської: більшість шкіл працювали дистанційно.
- Майже всі дитячі садки почали роботу у звичайному форматі.
- У КМДА при цьому повідомляли, що станом на 2 лютого до шкіл Києва прийшли майже 110 тисяч учнів. Це 41,6% від загальної кількості школярів міста. Майже 77 тисяч школярів, або 29,1%, вибрали дистанційний формат. На індивідуальній формі перебувають 27,1 тисячі учнів, що становить 10,3%.