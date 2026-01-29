Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
Як вчитимуться студенти?
Посадовець при цьому зауважив, що остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти. Він може це зробити у межах повноважень, передбачених автономним статусом. При цьому на місцях повинні враховувати безпекову та енергетичну ситуацію.
Університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також – за можливості – для людей поруч,
– додав посадовець.
В Києві студентські об'єднання ініціювали організацію допомоги людям похилого віку та маломобільним особам. МОН налагоджує координацію цього процесу разом із Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України і міжнародними партнерами, аби найефективніше залучити наявні ресурси та убезпечити волонтерів в складних погодних умовах.
Як триває навчання в Україні?
- Недавно через надзвичайну ситуацію в енергетиці нашої держави уряд України ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
- Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
- Громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
- Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
- У частині регіонів та міст нашої держави учні повернулися на очне навчання.