Про це для АрміяInform розповів начальник кафедри фінансового забезпечення військ факультету забезпечення та журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка полковник Олександр Остапенко.

Дивіться також У військових вишах збільшується кількість вступниць

Скільки жінок навчаються у Військовому інституті КНУ імені Шевченка?

Остапенко також розповів про цікавий освітній випадок, який стався з однією їхньою курсанткою.

У нас протягом вступної кампанії 2025 року були випадки, коли люди, які вступили в цивільний навчальний заклад, заплатили кошти за перший семестр навчання та дізналися про Військовий інститут, – подали документи до нас, вступили і звідти забрали. Це була, до речі, спеціальність "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", це була дівчинка,

– повідомив він.

Цікаво! З 1 вересня 2025 року в українських вишах передбачена базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів. А з 1 січня 2026 року студенти-медики проходитимуть військову підготовку громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. З цієї дати набуває чинності відповідний закон. Обов'язковою така підготовка для українських студентів-медиків та студентів-фармацевтів.

І зауважив, що перевага Військового інституту й у тому, що він, крім якісної фахової підготовки, ще й допомагає створювати сім'ї.

У нас дуже багато сімей, де подружжя – наші випускники: обоє фінансисти, чи, наприклад, чоловік – фінансист, а дружина – психолог,

– сказав Остапенко.

Цікаво Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ

Скільки жінок вступає у військові заклади вищої освіти?