Навіть попри здорожчання здобуття цієї вищої освіти. Education.ua натомість розповідає, у які виші варто йти навчатися на юриста.

Де краще вчитися на юриста у 2026 році?

Освітній портал проаналізував рейтинги, у яких присутні українські виші.

Так, у міжнародному рейтингу Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 представлені два наші ЗВО. Це світовий рейтинг, який визначає показники навчання, якість досліджень з конституційного, адміністративного, міжнародного, корпоративного, кримінального права, правосуддя, теорії права та юриспруденції.

У цьому рейтингу є:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 301 – 400 місце;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 401+ місце.

У міжнародному рейтингу QS World University Rankings 2025 також є два українські ЗВО. Тут оцінюють якість викладання, цитування досліджень, наукову продуктивність, можливості й результати працевлаштування.

У рейтинг потрапили:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 151 – 200 місце.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 201 – 250 місце.

Також проаналізували міжнародний рейтинг EduRank 2025. Тут зважають на дослідження в галузі права й кількість згадок про них в інших роботах. Українські виші розташувались так:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний університет "Львівська політехніка";

Сумський державний університет;

Харківський національний університет імені Каразіна;

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Цікаво! У МОН України повідомили "Вчися. Медіа", що через кілька років навчання на бакалавраті триватиме 3, а не 4 роки.

Найкращі університети, де варто опановувати Право, за даними рейтингу Education.ua такі:

Національний університет "Львівська політехніка";

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Зауважимо, що не всі з цих ЗВО є профільно юридичними університетами.

Скільки коштує юридична освіта?

Вартість навчання на юриста торік у популярних серед вступників вишах була така:

Національний університет "Одеська юридична академія": 51,9 тисячі гривень (+29%);

КНУ імені Тараса Шевченка: 76,6 тисячі гривень (+22%);

ЛНУ імені Івана Франка: 66,755 тисячі гривень (+26%);

Львівська політехніка: 56,8 тисячі гривень (+50%).

Середня вартість престижної юридичної освіти за минулий рік попередньо зросла – з близько 47 тисяч до близько 63 тисяч гривень.