Навіть попри здорожчання здобуття цієї вищої освіти. Education.ua натомість розповідає, у які виші варто йти навчатися на юриста.
Де краще вчитися на юриста у 2026 році?
Освітній портал проаналізував рейтинги, у яких присутні українські виші.
Так, у міжнародному рейтингу Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 представлені два наші ЗВО. Це світовий рейтинг, який визначає показники навчання, якість досліджень з конституційного, адміністративного, міжнародного, корпоративного, кримінального права, правосуддя, теорії права та юриспруденції.
У цьому рейтингу є:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 301 – 400 місце;
Львівський національний університет імені Івана Франка – 401+ місце.
У міжнародному рейтингу QS World University Rankings 2025 також є два українські ЗВО. Тут оцінюють якість викладання, цитування досліджень, наукову продуктивність, можливості й результати працевлаштування.
У рейтинг потрапили:
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 151 – 200 місце.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 201 – 250 місце.
Також проаналізували міжнародний рейтинг EduRank 2025. Тут зважають на дослідження в галузі права й кількість згадок про них в інших роботах. Українські виші розташувались так:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Національний університет "Львівська політехніка";
Сумський державний університет;
Харківський національний університет імені Каразіна;
Львівський національний університет імені Івана Франка.
Цікаво! У МОН України повідомили "Вчися. Медіа", що через кілька років навчання на бакалавраті триватиме 3, а не 4 роки.
Найкращі університети, де варто опановувати Право, за даними рейтингу Education.ua такі:
Національний університет "Львівська політехніка";
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
Національний університет біоресурсів і природокористування України.
Зауважимо, що не всі з цих ЗВО є профільно юридичними університетами.
Скільки коштує юридична освіта?
Вартість навчання на юриста торік у популярних серед вступників вишах була така:
Національний університет "Одеська юридична академія": 51,9 тисячі гривень (+29%);
- КНУ імені Тараса Шевченка: 76,6 тисячі гривень (+22%);
- ЛНУ імені Івана Франка: 66,755 тисячі гривень (+26%);
- Львівська політехніка: 56,8 тисячі гривень (+50%).
Середня вартість престижної юридичної освіти за минулий рік попередньо зросла – з близько 47 тисяч до близько 63 тисяч гривень.