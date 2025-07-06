Цьогоріч цей фах також є доволі популярним серед майбутніх студентів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The page.

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Яка вартість навчання на "Праві" у 2025 році

На цій спеціальності тепер діє коефіцієнт 1,25. Тому для майбутніх юристів навчання має суттєво подорожчати.

Загалом ціни на здобуття юридичної освіти у 2025 році у популярних серед вступників вишах такі:

Національний університет "Одеська юридична академія": 51,9 тисячі гривень (+29%);

КНУ імені Тараса Шевченка: 76,6 тисячі гривень (+22%);

ЛНУ імені Івана Франка: 66,755 тисячі гривень (+26%);

Львівська політехніка: 56,8 тисячі гривень (+50%).

Середня вартість престижної юридичної освіти за минулий рік попередньо зросла – з 47,028 тисячі до 63,013 тисячі гривень.

До слова, у 2024 році така освіта теж здорожчала на 30%.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Зауважимо при цьому, що на цій спеціальності конкуренція за бюджетні місця дуже висока. Прохідний бал на спеціальність "Право", до речі, у 2024 році був одним з найвищих (понад 185).

Цьогоріч для вступу на "Право" конкурсний бал і на контракт, і на бюджет має бути не нижчий ніж 150 балів.

Ми також розповідали, які мінімальні бали НМТ-2025 для вступу на бюджет.