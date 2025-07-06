Відповідно до Порядку прийому на навчання до вишів, для усіх спеціальностей, окрім винятків, мінімальний конкурсний бал для допуску у відборі визначатиме ЗВО у Правилах прийому. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Який мінімальний бал НМТ для вступу у виш

Конкурсний бал для вступу розраховуватимуть шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів МОН встановило вагові коефіцієнти.

Конкурсний бал для вступу і на контракт, і на бюджет має бути не нижчий ніж 150 балів для таких спеціальностей:

C3 "Міжнародні відносини";

D4 "Публічне управління та адміністрування";

D8 "Право";

D9 "Міжнародне право";

I1 "Стоматологія";

I2 "Медицина";

I3 "Педіатрія";

I4 "Медична психологія";

I8 "Фармація (за спеціалізаціями)".

Для всіх інших конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти має бути не менший ніж 130 балів.

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Ця вимога не діє для дітей загиблих військовослужбовців та поліцейських, померлих полонених чи військовослужбовців, визнаних безвісно відсутньою особою.