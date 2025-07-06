В соответствии с Порядком приема на обучение в вузы, для всех специальностей, кроме исключений, минимальный конкурсный балл для допуска в отборе будет определять ЗВО в Правилах приема. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Какой минимальный балл НМТ для поступления в вуз

Конкурсный балл для поступления будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.

Для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов МОН установило весовые коэффициенты.

Конкурсный балл для поступления и на контракт, и на бюджет должен быть не ниже чем 150 баллов для таких специальностей:

C3 "Международные отношения";

D4 "Публичное управление и администрирование";

D8 "Право";

D9 "Международное право";

I1 "Стоматология";

I2 "Медицина";

I3 "Педиатрия";

I4 "Медицинская психология";

I8 "Фармация (по специализациям)".

Для всех остальных конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования должен быть не меньше чем 130 баллов.

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Это требование не действует для детей погибших военнослужащих и полицейских, умерших пленных или военнослужащих, признанных безвестно отсутствующим лицом.