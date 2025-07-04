Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы МОН Михаил Винницкий, отмечает 24 Канал. Чиновник при этом предупредил, что поступающие должны очень внимательно и ответственно расставлять приоритеты при подаче заявлений на поступление.

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Кто не получит грант на обучение

Винницкий предупредил: поступающий, который откажется от бюджетного места, на которое он прошел по самому высокому приоритету, потеряет право на получение гранта при поступлении на контракт.

Государство предлагает один раз средства. Может быть или бюджетное место, или контрактное место с грантом,

– уточнил он.

То есть в 2025 году нельзя будет получить грантовое финансирование в случае отказа от бюджетного места даже при наличии высоких баллов НМТ.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Такое нововведение появилось в рамках этой вступительной кампании из-за того, что в 2024 году 7 тысяч абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет, отказались от своего бюджетного места.