В этом году эта специальность также довольно популярна среди будущих студентов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The page.

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Какова стоимость обучения на "Праве" в 2025 году

На этой специальности теперь действует коэффициент 1,25. Поэтому для будущих юристов обучение должно существенно подорожать.

В целом цены на получение юридического образования в 2025 году в популярных среди поступающих вузах следующие:

Национальный университет "Одесская юридическая академия": 51,9 тысячи гривен (+29%);

КНУ имени Тараса Шевченко: 76,6 тысяч гривен (+22%);

ЛНУ имени Ивана Франко: 66,755 тысячи гривен (+26%);

Львовская политехника: 56,8 тысячи гривен (+50%).

Средняя стоимость престижного юридического образования за прошлый год предварительно выросла – с 47,028 тысячи до 63,013 тысячи гривен.

К слову, в 2024 году такое образование тоже подорожало на 30%.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Заметим при этом, что на этой специальности конкуренция за бюджетные места очень высока. Проходной балл на специальность "Право", кстати, в 2024 году был одним из самых высоких (более 185).

В этом году для поступления на "Право" конкурсный балл и на контракт, и на бюджет должен быть не ниже 150 баллов.

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