Он не слишком уступал самой популярной "Психологии". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The page.
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Какова стоимость обучения на "Менеджменте"
Однако цены на обучение на этой специальности могут расти существеннее. Ведь "Менеджмент" вошел в перечень специальностей, к стоимости которых применяют повышающий коэффициент 1,25 в соответствии с правительственным постановлением №417 от 11 апреля 2025 года.
Поэтому в 5 самых популярных ЗВО среди поступающих цена обучения по контракту на специальности "Менеджмент" выросла в 2025 году так:
- Государственный торгово-экономический университет: 42,2 тысячи гривен; (0%)
- Национальный университет "Львовская политехника": 56,8 тысячи гривен (+77%);
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского": 67,6 тысяч гривен (+54%);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко: 53,7 тысячи гривен (+47%);
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана: 48 тысяч гривен (+15%).
Даже несмотря на то, что отдельные вышеупомянутые вузы не повысили цены ощутимо, если сравнить с 2024 годом, в этом году специальность "Менеджмент" подорожала для поступающих с 39,224 тысячи гривен до 53,66. тысячи гривен
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