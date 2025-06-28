В Киево-Могилянской академии придется отдать аж 100 тысяч гривен. Какова стоимость обучения в других вузах, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The page.

Смотрите также Самая желанная специальность: сколько стоит обучение на "Психологии" в 2025 году

Сколько стоит год обучения на "Компьютерных науках"

Цены в 5 лучших вузах нашей страны на обучение на этой специальности в 2025 году такие:

Львовская политехника: 56,8 тысячи гривен (+23%);

НТУУ КПИ имени Сикорского: 54,9 тысячи гривен (+25%);

КНУ имени Шевченко: 61,3 тысячи гривен (+54%);

ЛНУ имени Франко: 66,755 тысячи гривен (+47%);

Харьковский национальный университет радиоэлектроники: 34,9 тысячи гривен (+9%).

Средняя стоимость обучения для поступающих 2025 года по специальности "Компьютерные науки" в этих университетах составляет 54,931 тысячи гривен.

Смотрите также Цены могут достигать 100 тысяч: какова стоимость обучения в Киево-Могилянской академии

Сколько стоит обучение на "Инженерии программного обеспечения"

Еще одной довольно популярной специальностью среди поступающих является "Инженерия программного обеспечения". Платить за год обучения на ней иногда придется еще больше, чем за год на "Компьютерных науках". А именно:

НТУУ КПИ имени Сикорского: 64,9 тысячи гривен (+18%);

КНУ имени Шевченко: 61,3 тысячи гривен (+54%);

Львовская политехника: 59,5 тысячи гривен (+13%);

Национальный авиационный университет: по состоянию на конец мая информация не обнародована;

ЛНУ имени Франко: 66,755 тысячи гривен (+26%);

Средняя стоимость обучения в этих вузах на этой специальности – 63,113 тысячи гривен.

Мы также пообщались о вызовах и перспективах НМТ с директором УЦОКО Татьяной Вакуленко.