Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net. Какова стоимость года обучения в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА), читайте дальше.

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Какова стоимость года обучения в Могилянке

Цены на обучение на бакалавриате на самых дорогих специальностях достигают 100 тысяч гривен. К таким относятся:

"Инженерия программного обеспечения";

"Компьютерные науки".

90 тысяч гривен в год придется заплатить за год обучения на специальности "Право".

А вот год обучения на самых дешевых специальностях будет стоить от 45 до 48 тысяч гривен. В частности, на таких:

"Химия";

"Физика";

"Экология";

Биология и биохимия";

"Социальная работа";

"Общественное здоровье".

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В целом стоимость обучения на первом курсе Киево-Могилянской академии в 2025/2026 учебном году на разных специальностях такая:

История и археология – 55 тысяч гривен;

Философия – 55 тысяч гривен;

Филология (украинский язык и литература) – 55 тысяч гривен;

Филология (германские языки и литературы, первый – английский) – 74 тысячи гривен;

Культурология – 55 тысяч гривен;

Экономика – 72 тысячи гривен;

Политология – 55 тысяч гривен;

Международные отношения – 88 тысяч гривен;

Психология – 65 тысяч гривен;

Социология – 53 тысячи гривен;

Журналистика – 65 тысяч гривен;

Финансы, банковское дело и страхование – 72 тысячи гривен;

Менеджмент – 75 тысяч гривен;

Публичное управление и администрирование – 50 тысяч гривен;

Маркетинг – 75 тысяч гривен;

Право – 90 тысяч гривен;

Биология и биохимия – 47 тысяч гривен 47 тысяч гривен;

Экология – 47 тысяч гривен;

Химия – 45 тысяч гривен;

Физика – 45 тысяч гривен;

Прикладная математика – 64 тысячи гривен;

Инженерия программного обеспечения – 100 тысяч гривен;

Компьютерные науки – 100 тысяч гривен;

Кибербезопасность и защита информации – 75 тысяч гривен;

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 75 тысяч гривен;

Общественное здоровье – 47 тысяч гривен;

Социальная работа – 48 тысяч гривен;

Ранее мы рассказывали, какая стоимость обучения в пяти самых популярных университетах Украины в 2025 году.