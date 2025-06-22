Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net. Какова стоимость года обучения в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА), читайте дальше.
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Какова стоимость года обучения в Могилянке
Цены на обучение на бакалавриате на самых дорогих специальностях достигают 100 тысяч гривен. К таким относятся:
- "Инженерия программного обеспечения";
- "Компьютерные науки".
90 тысяч гривен в год придется заплатить за год обучения на специальности "Право".
А вот год обучения на самых дешевых специальностях будет стоить от 45 до 48 тысяч гривен. В частности, на таких:
- "Химия";
- "Физика";
- "Экология";
- Биология и биохимия";
- "Социальная работа";
- "Общественное здоровье".
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В целом стоимость обучения на первом курсе Киево-Могилянской академии в 2025/2026 учебном году на разных специальностях такая:
- История и археология – 55 тысяч гривен;
- Философия – 55 тысяч гривен;
- Филология (украинский язык и литература) – 55 тысяч гривен;
- Филология (германские языки и литературы, первый – английский) – 74 тысячи гривен;
- Культурология – 55 тысяч гривен;
- Экономика – 72 тысячи гривен;
- Политология – 55 тысяч гривен;
- Международные отношения – 88 тысяч гривен;
- Психология – 65 тысяч гривен;
- Социология – 53 тысячи гривен;
- Журналистика – 65 тысяч гривен;
- Финансы, банковское дело и страхование – 72 тысячи гривен;
- Менеджмент – 75 тысяч гривен;
- Публичное управление и администрирование – 50 тысяч гривен;
- Маркетинг – 75 тысяч гривен;
- Право – 90 тысяч гривен;
- Биология и биохимия – 47 тысяч гривен 47 тысяч гривен;
- Экология – 47 тысяч гривен;
- Химия – 45 тысяч гривен;
- Физика – 45 тысяч гривен;
- Прикладная математика – 64 тысячи гривен;
- Инженерия программного обеспечения – 100 тысяч гривен;
- Компьютерные науки – 100 тысяч гривен;
- Кибербезопасность и защита информации – 75 тысяч гривен;
- Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 75 тысяч гривен;
- Общественное здоровье – 47 тысяч гривен;
- Социальная работа – 48 тысяч гривен;
Ранее мы рассказывали, какая стоимость обучения в пяти самых популярных университетах Украины в 2025 году.