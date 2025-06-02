В частности, из-за правительственного постановления, которое обязывает ЗВО устанавливать минимальную плату за обучение на уровне не ниже, чем фактические расходы государства на подготовку студента-бюджетника. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Какова стоимость обучения в ЛНУ

Минимальная стоимость одного года обучения для первокурсников в ЛНУ имени Ивана Франко на дневной форме бакалавриата составляет 39,7 тысячи гривен. Максимальная – 66,7 тысячи гривен. Все зависит от образовательной программы.

К самых дорогих специальностей входят кибербезопасность, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, международные отношения, право.

Стоимость обучения в ЛНУ на дневной форме бакалавриата в 2025/2026 учебном году такова:

Все образовательные программы биологического факультета – 39,7 тысяч гривен.

Географический факультет:

  • Среднее образование (география); почвоведение и экспертная оценка земель; рельеф и геопланирование; геоинформационные технологии защиты окружающей среды; пищевые технологии – 39,7 тысячи гривен;
  • География и региональные студии; урбанистика, пространственное планирование и региональное развитие – 45,1 тысячи гривен;
  • Гостинично-ресторанное дело; рекреационная деятельность; туристическая деятельность – 53,7 тысячи гривен;
  • Все образовательные программы геологического факультета – 39,7 тысячи гривен;

Все образовательные программы экономического факультета – 53,7 тысячи гривен, кроме "социального обеспечения" – 45,1 тысячи гривен.

Факультет электроники и компьютерных технологий:

  • Информационные системы и технологии; электроника и компьютерные системы; сенсорные и диагностические электронные системы – 45,1 тысячи гривен;
  • Инженерия программного обеспечения; компьютерные науки – 66,7 тысячи гривен;

Образовательные программы факультета журналистики – 53,7 тысячи гривен.

Факультет иностранных языков:

  • Специальность – филология (первый язык – английский) – 66,7 тысячи гривен;
  • Другие образовательные программы – 53,7 тысячи гривен;

Исторический факультет:

  • Среднее образование (История и гражданское образование) – 39,7 тысячи гривен;
  • Другие образовательные программы – 45,1 тысячи гривен;

Факультет культуры и искусств:

  • Среднее образование (Музыкальное искусство); хоровое дирижирование; информационная деятельность, библиотечное и архивное дело – 39,7 тысячи гривен;
  • Другие образовательные программы – 45,1 тысячи гривен.

Механико-математический факультет:

  • Прикладная математика (информационные технологии и математическое моделирование в механике) – 45,1 тысячи гривен;
  • Статистика (статистический анализ данных) – 66,7 тысячи гривен;
  • Другие образовательные программы – 39,7 тысячи гривен;

Все образовательные программы факультета международных отношений – 66,7 тысячи гривен;

Факультет педагогического образования:

  • Среднее образование (Физическая культура) – 39,7 тысячи гривен;
  • Другие образования программы – 45,1 тысячи гривен;

Факультет прикладной математики и информатики:

  • Кибербезопасность; информатика – 66,7 тысячи гривен;
  • Прикладная математика; системный анализ и науки о данных – 45,1 тысячи гривен;

Среднее образование (Информатика) – 39,7 тысячи гривен;

  • Все образовательные программы факультета управления финансами и бизнеса – 53,7 тысячи гривен;
  • Все образовательные программы физического факультета – 39,7 тысячи гривен;

Филологический факультет:

  • Среднее образование (Украинский язык и литература) – 39,7 тысячи гривен;
  • Китайский язык и литература; японский язык и литература – 53,7 тысячи гривен;
  • Другие образовательные программы – 45,1 тысячи гривен;

Философский факультет:

  • Психология – 53,7 тысячи гривен;
  • Другие образовательные программы – 45,1 тысячи гривен;
  • Химический факультет – 39,7 тысячи гривен;
  • Юридический факультет – 66,7 тысячи гривен;

В 2025 году при поступлении в вуз также будут применять три коэффициента для расчета конкурсного балла: весовой, региональный и отраслевой.

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