Зокрема, через урядову постанову, яка зобов'язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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