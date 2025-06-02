Зокрема, через урядову постанову, яка зобов'язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.
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Яка вартість навчання в ЛНУ
Мінімальна вартість одного року навчання для першокурсників в ЛНУ імені Івана Франка на денній формі бакалаврату становить 39,7 тисячі гривень. Максимальна – 66,7 тисячі гривень. Усе залежить від освітньої програми.
До найдорожчих спеціальностей входять кібербезпека, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, міжнародні відносини, право.
Вартість навчання в ЛНУ на денній формі бакалаврату у 2025/2026 навчальному році така:
Усі освітні програми біологічного факультету – 39,7 тисячі гривень.
Географічний факультет:
- Середня освіта (географія); ґрунтознавство та експертна оцінка земель; рельєф та геопланування; геоінформаційні технології захисту навколишнього середовища; харчові технології – 39,7 тисячі гривень;
- Географія та регіональні студії; урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток – 45,1 тисячі гривень;
- Готельно-ресторанна справа; рекреаційна діяльність; туристична діяльність – 53,7 тисячі гривень;
- Усі освітні програми геологічного факультету – 39,7 тисячі гривень;
Усі освітні програми економічного факультету – 53,7 тисячі гривень, окрім "соціального забезпечення" – 45,1 тисячі гривень.
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій:
- Інформаційні системи і технології; електроніка та комп'ютерні системи; сенсорні та діагностичні електронні системи – 45,1 тисячі гривень;
- Інженерія програмного забезпечення; комп'ютерні науки – 66,7 тисячі гривень;
Освітні програми факультету журналістики – 53,7 тисячі гривень.
Факультет іноземних мов:
- Спеціальність – філологія (перша мова – англійська) – 66,7 тисячі гривень;
- Інші освітні програми – 53,7 тисячі гривень;
Історичний факультет:
- Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 39,7 тисячі гривень;
- Інші освітні програми – 45,1 тисячі гривень;
Факультет культури і мистецтв:
- Середня освіта (Музичне мистецтво); хорове диригування; інформаційна діяльність, бібліотечна та архівна справа – 39,7 тисячі гривень;
- Інші освітні програми – 45,1 тисячі гривень.
Механіко-математичний факультет:
- Прикладна математика (інформаційні технології та математичне моделювання в механіці) – 45,1 тисячі гривень;
- Статистика (статистичний аналіз даних) – 66,7 тисячі гривень;
- Інші освітні програми – 39,7 тисячі гривень;
Усі освітні програми факультету міжнародних відносин – 66,7 тисячі гривень;
Факультет педагогічної освіти:
- Середня освіта (Фізична культура) – 39,7 тисячі гривень;
- Інші освіти програми – 45,1 тисячі гривень;
Факультет прикладної математики та інформатики:
- Кібербезпека; інформатика – 66,7 тисячі гривень;
- Прикладна математика; системний аналіз і науки про дані – 45,1 тисячі гривень;
Середня освіта (Інформатика) – 39,7 тисячі гривень;
- Усі освітні програми факультету управління фінансами та бізнесу – 53,7 тисячі гривень;
- Усі освітні програми фізичного факультету – 39,7 тисячі гривень;
Філологічний факультет:
- Середня освіта (Українська мова і література) – 39,7 тисячі гривень;
- Китайська мова та література; японська мова і література – 53,7 тисячі гривень;
- Інші освітні програми – 45,1 тисячі гривень;
Філософський факультет:
- Психологія – 53,7 тисячі гривень;
- Інші освітні програми – 45,1 тисячі гривень;
- Хімічний факультет – 39,7 тисячі гривень;
- Юридичний факультет – 66,7 тисячі гривень;
У 2025 році при вступі у виш також застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий.
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