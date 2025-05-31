Про це розповів ректор вишу Руслан Білоскурський. Про це інформує 24 Канал з посиланням на АСС.

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Як зміняться ціни на навчання у ЧНУ імені Федьковича

Ректор вишу заявив, що здійснили мінімально необхідний рівень коригування вартості.

Університет планує підвищення вартості навчання у середньому від 12 до 25%. Зазначу, що це є той мінімально необхідний рівень коригування, який дозволить нам покрити зростання цін на енергоносії, забезпечити певне оновлення нашої матеріально-технічної бази. І, що головне для нас, – це зберегти належну якість освіти,

– заявив Білоскурський.

І додав: загалом, якщо розглядати вартість навчання не в контексті річної оплати, а, наприклад, розділити на кількість місяців, то ця оплата, залежно від спеціальності, буде від 3 до 4 тисяч гривень на місяць.

Третина абітурієнтів, які вступають на 1 курс, будуть мати змогу навчатися за державним замовленням. Також ми реалізуємо програму грантового забезпечення Міністерства освіти і науки, яка передбачає гранти 1 і 2 рівнів. Ми співпрацюємо з окремими фондами, які також пропонують гранти, що покривають навчання студентів-платників. Ті студенти, які працюють за грантовими програмами, мають покриті 30 – 40% від повної вартості,

– заявив ректор ЧНУ імені Федьковича.

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Яка найдорожча та найдешевша спеціальності у виші

Найдешевшою станом на зараз у Чернівецькому університеті імені Юрія Федьковича на бакалавраті є спеціальність богослов'я. Тут вартість навчання орієнтовно становить понад 15 тисяч гривень.

Найдорожчою у ЗВО є англійська філологія, де річна вартість навчання майже "доходить" до 50 тисяч гривень. У цьому діапазоні перебуває й вартість навчання, наприклад, на такі популярні зараз спеціальності, як IT чи управління та адміністрування.

Ректор каже: серед вишів, до прикладу, на Заході України, у ЧНУ – не найвища вартість навчання.

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