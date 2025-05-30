Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву в етері Еспресо заступника міністра освіти та науки України Михайла Винницького. Зауважимо, що студенти-чоловіки можуть виїжджати за кордон на навчання у межах програм академічної мобільності.

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Чи повертаються українські студенти з програм обміну

Посадовець зауважив, що важливо зберігати можливість для учнів і студентів виїжджати за кордон з освітньою метою.

На рівні Міністерства освіти ми ще два роки тому впровадили можливість для студентів віком 18 – 22 років брати участь у так званій академічній мобільності. Тобто наші університети укладають договори з європейськими, що дозволяє студентам навчатися один семестр у закладах вищої освіти Європи. Це успішна програма,

– уточнив Винницький.

І додав, що зараз до 90% студентів, які беруть участь у цій програмі, а це молодь віком 18 – 22 років, бакалаври, повертаються вчасно та відповідно до правил. Тому це не є небезпекою, що люди виїжджають.

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Українці за кордоном складають НМТ

Винницький також прокоментував питання виїзду 17-річних хлопців за кордон.

Чи є в нас проблема з тим, що мами вивозять своїх синів до 17 років? Так, така проблема існує. Після виїзду за кордон діти часто складають НМТ вже за межами України й вступають до українських вишів, маючи на той час 18 – 19 років. Це тенденція, яку ми зараз активно відстежуємо,

– додав посадовець.

Він уточнив, що цьогоріч, як і торік, понад 20 тисяч дітей складатимуть НМТ за кордоном.

Заступник міністра заявив, що є певна тенденція: матері вивозять дітей за кордон. Діти там живуть рік-два, знайомляться з якістю освіти та рівнем життя, а потім вступають до українських вишів.

У цьому немає нічого поганого. Навпаки – це добре, коли молодь бачить інші країни та інші системи. Україна – не тюрма. Проте, в умовах воєнного стану існують обмеження. Це логічно, бо потрібно підтримувати як економіку, так і нашу обороноздатність. З іншого боку, важливо зберігати можливості для учнів та студентів виїздити з освітньою метою,

– резюмував посадовець.