Повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата, члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитку Федора Веніславського, якого цитує Укрінформ.

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Чи будуть зміни в мобілізації студентів

Нардеп зазначив, що наразі не існує жодних законодавчих ініціатив щодо мобілізації громадян України, які здобувають освіту відповідно до чинних правил.

Водночас Веніславський зауважив, що ще з 2022 року триває обговорення ситуацій, коли здобуття освіти використовується як підстава для відстрочки від мобілізації. Він зокрема звернув увагу на помітне зростання кількості студентів віком від 25 – 30 років і старше, а також збільшення кількості аспірантів та докторантів.

Це безперечно пов’язано з війною і з бажанням деяких громадян уникнути мобілізації. Є певні ініціативи на рівні ідей з боку Міністерства освіти і науки, спрямовані на унеможливлення подібних зловживань,

– повідомив нардеп.

Водночас він підкреслив, що жодного відповідного законопроєкту наразі не зареєстровано і не розглядається, тому найближчим часом змін очікувати не слід.

"Тому для громадян України, які здобувають послідовну освіту – навчаються у вищих навчальних закладах, – жодних змін не буде", – резюмував Веніславський.

Нагадаємо, що студенти зберігають право на відстрочку від мобілізації під час літніх канікул. Зауважимо, що мобілізувати не можуть здобувачів освіти, які навчаються на денній формі та дотримуються правила почерговості здобуття освіти.