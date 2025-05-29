Сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата, члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федора Вениславского, которого цитирует Укринформ.

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Будут ли изменения в мобилизации студентов

Нардеп отметил, что пока не существует никаких законодательных инициатив по мобилизации граждан Украины, которые получают образование в соответствии с действующими правилами.

В то же время Вениславский отметил, что еще с 2022 года продолжается обсуждение ситуаций, когда получение образования используется как основание для отсрочки от мобилизации. Он в частности обратил внимание на заметный рост количества студентов в возрасте от 25 – 30 лет и старше, а также увеличение количества аспирантов и докторантов.

Это бесспорно связано с войной и с желанием некоторых граждан избежать мобилизации. Есть определенные инициативы на уровне идей со стороны Министерства образования и науки, направленные на предотвращение подобных злоупотреблений,

– сообщил нардеп.

В то же время он подчеркнул, что ни одного соответствующего законопроекта пока не зарегистрировано и не рассматривается, поэтому в ближайшее время изменений ожидать не следует.

"Поэтому для граждан Украины, которые получают последовательное образование – учатся в высших учебных заведениях, – никаких изменений не будет", – резюмировал Вениславский.

Напомним, что студенты сохраняют право на отсрочку от мобилизации во время летних каникул. Заметим, что мобилизовать не могут соискателей образования, которые учатся на дневной форме и соблюдают правила очередности получения образования.