Право на відстрочку у студентів зберігається під час усіх канікул, зокрема літніх. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що робити, якщо студентові прийшла повістка

Незалежно від того, чи є у студента підстава для відстрочки, чи її немає – особа має з’явитися до ТЦК та СП.

На обліку повинні перебувати усі студенти. Щороку протягом січня-березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Студента можуть мобілізувати, якщо він дав на це згоду. Крім того, мобілізованим може бути студент, якого відрахували з вишу. Навчальний заклад зобов’язаний повідомити ТЦК про те, що відбулося відрахування студента, бо він, до прикладу, не склав іспит. Після відрахування з навчального закладу студент втрачає підставу для відстрочки від мобілізації.

Особливості мобілізації студентів

Хоч мобілізація в Україні передбачена за віком з 25 років, є винятки. Особи, які не досягли 25-річного віку, але мають за плечима військову кафедру, тобто відносяться до молодшого офіцерського складу, підлягають мобілізації, оскільки вони мають статус офіцерів запасу.

Мобілізації не підлягають студенти, які навчаються на денній формі навчання, не порушують правила почерговості здобуття освіти, тобто є підвищення рівня кваліфікаційних знань. Це означає, що друга вища освіта ступеня, який вже здобуто (наприклад друга освіта бакалавра), відстрочки давати не буде.

Відрахування також зіпсує порядок здобуття освіти. Були такі випадки, що особа, яка до війни вступила до вишу, не закінчила його, а потім знову вступила, не могла отримати відстрочку, тому що отримувала витяг з Єдиного державного реєстру освіти про те, що було порушено правила почерговості отримання освіти.

Таке рішення Міністерства освіти оскаржувалося у суді, і такі студенти вигравали справи, бо, якщо вища освіта не була отримана, то порушення почерговості отримання освіти немає.

Відстрочка також поширюється на аспірантів, які почали навчатися на контрактній чи заочній формі навчання до 2024 року. З минулого року були запроваджені зміни, згідно з якими аспіранти мають навчатися лише на денній формі навчання та на бюджеті.

Для отримання відстрочки на період навчання студенту потрібно отримати витяг з Єдиного державного реєстру освіти. Цей документ можна направити в ТЦК та СП поштою або принести особисто.

Оформити відстрочку можна і онлайн у "Резерв+".

Чи можуть мобілізувати студента на канікулах

Минулого року Кабмін запровадив зміни, які передбачають, що на час канікул, у тому числі літніх чи зимових, студенти мають право на відстрочку, не залежно від того, перебувають вони фізично на лекціях чи ні.

Раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий зазначив, що ніяка мобілізація студентів, аспірантів та викладачів, які мають право на відстрочку не передбачається, зокрема на канікулах.