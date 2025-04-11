Повідомляє 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Які зміни відбудуться для студентів

У законопроєкті пропонують звузити коло військовозобов’язаних осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Право на відстрочку матимуть:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше досягнення 25 років;

студенти вищих навчальних закладів до 25 років, які вперше здобувають освітній рівень та навчаються на денній або дуальній формі;

докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі-резиденти.

Однак студенти іноземних закладів освіти, які вступили на навчання після 24 лютого 2022 року не отримають права на відстрочку. Також це стосується тих, хто здобуває освіту вдруге.

Що зміниться для педагогічних і наукових працівників

У Верховній Раді пропонують надати відстрочку від мобілізації педагогічним працівникам, які працюють у державних та комунальних закладах позашкільної освіти, зокрема в гуртках.

Право на відстрочку залишається незмінним для:

наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти;

наукові працівники наукових установ і організацій;

науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та позашкільної освіти.

Важливо! Відстрочку можуть отримати лише ті, хто працює у відповідних закладах освіти за основним місцем роботи і не менш ніж на 0,75 ставки.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН розповіла, що наразі проєкт закону вже погодив уряд.

"Після цього ми очікуємо реєстрації проєкту у Верховній Раді, тоді нам буде доступний текст законопроєкту на всіх етапах його ухвалення народними депутатами, в кінцевій редакції. Якщо проєкт буде ухвалений Верховною Радою, то після підписання президентом та публікації закону в офіційних джерелах, він одразу набуде законної чинності", – зазначила вона.