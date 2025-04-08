Зокрема, від мобілізації в Україні звільнені особи з інвалідністю. 24 Канал розповідає, за яких хвороб чоловіки призовного віку не підлягають обов'язковому призову.
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З якими хворобами не можуть мобілізувати до ЗСУ
Не призвуть на службу військовозобов'язаних, які мають, зокрема, наступні хвороби:
- деякі інфекційні та паразитарні хвороби,
- активний прогресуючий туберкульоз,
- тяжкі форми вірусних гепатитів,
- ВІЛ з сильним порушенням функцій імунної системи,
- злоякісні та доброякісні новоутворення,
- хвороби крові, кровотворних органів, ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин,
- психічні розлади, шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади, невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади,
- розумова відсталість,
- хвороби центральної нервової системи, епілепсія,
- хвороби очей, вух, верхніх дихальних шляхів, голосових складок і гортані,
- хвороби серця, порушення легеневого кровообігу, важкі форми астми,
- гіпертонічна хвороба III стадії,
- усі форми геморою з частими загостреннями та вторинною анемією.
- хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, нирок тощо,
- грижа зі значними порушеннями функцій,
- дерматити, псоріаз,
- хвороби хребта, артрози та інші ураження суглобів, набуті деформації та дефекти кінцівок, ампутації,
- травми голови та шиї, носа, вуха, губи та ротової порожнини;
- опіки, відмороження,
- отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами,
- важкі форми заїкання.
Однак, остаточно непридатність до військової служби визначатиме військово-лікарська комісія.
Якщо військовозобов'язаний, який має певне захворювання, визнаний придатним до служби, він може проходити її з деякими обмеженнями. Наприклад, служити лише у певних видах військ або звільнятися від деяких завдань.
Тимчасову непридатність до військової служби визначають на 6 – 12 місяців, а після потрібно пройти повторну ВЛК.
Зверніть увагу! Люди 1, 2 та 3 групи інвалідності не підлягають обов'язковій мобілізації. Вони можуть піти служити лише за власним бажанням – укласти контракт із ЗСУ.