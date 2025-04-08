В частности, от мобилизации в Украине освобождены лица с инвалидностью. 24 Канал рассказывает, при каких болезнях мужчины призывного возраста не подлежат обязательному призыву.

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С какими болезнями не могут мобилизовать в ВСУ

Не призовут на службу военнообязанных, которые имеют, в частности, следующие болезни:

некоторые инфекционные и паразитарные болезни,

активный прогрессирующий туберкулез,

тяжелые формы вирусных гепатитов,

ВИЧ с сильным нарушением функций иммунной системы,

злокачественные и доброкачественные новообразования,

болезни крови, кроветворных органов, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ,

психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства,

умственная отсталость,

болезни центральной нервной системы, эпилепсия,

болезни глаз, ушей, верхних дыхательных путей, голосовых складок и гортани,

болезни сердца, нарушение легочного кровообращения, тяжелые формы астмы,

гипертоническая болезнь III стадии,

все формы геморроя с частыми обострениями и вторичной анемией.

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек и т.д,

грыжа со значительными нарушениями функций,

дерматиты, псориаз,

болезни позвоночника, артрозы и другие поражения суставов, приобретенные деформации и дефекты конечностей, ампутации,

травмы головы и шеи, носа, уха, губы и ротовой полости;

ожоги, отморожения,

отравление лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами,

тяжелые формы заикания.

Однако, окончательно непригодность к военной службе будет определять военно-врачебная комиссия.

Если военнообязанный, который имеет определенное заболевание, признан годным к службе, он может проходить ее с некоторыми ограничениями. Например, служить только в определенных видах войск или освобождаться от некоторых задач.

Временную непригодность к военной службе определяют на 6 – 12 месяцев, а после нужно пройти повторную ВВК.

Обратите внимание! Люди 1, 2 и 3 группы инвалидности не подлежат обязательной мобилизации. Они могут пойти служить только по собственному желанию – заключить контракт с ВСУ.