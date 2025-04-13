Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Адвокатів Камінської" і Главком.

Дивіться також Контракт для 18 – 25-річних, виїзд за кордон і "бусифікація": якою буде мобілізація у 2025

Коли людину можуть визнати повністю непридатною до служби

Під час мобілізації і проходження ВЛК можуть ухвалити рішення про те, що військовозобов'язаний непридатний до військової служби. Таке рішення можуть ухвалити на підставі медичних, психологічних та соціальних обставин.

Питання непридатності регулює низка нормативно-правових актів - Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", постанова КМУ "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", наказ МОЗ "Про затвердження Переліку захворювань, з якими особи визнаються непридатними до військової служби", Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Конституція України.

Які діагнози роблять людину повністю непридатною до служби:

інфекційні та вірусні хвороби та їхні наслідки, які не піддаються або важко піддаються лікуванню;

активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини;

активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації;

усі форми хронічних вірусних гепатитів тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем;

хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), з імунною декомпенсацією;

запальні хвороби центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес);

хвороби ЦНС, що прогресують (системні атрофії, дегенеративні хвороби, паралічі й паралітичні стани, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дистонії (окрім вегетосудинної), ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші);

епілепсія за наявності частих нападів або виражених психічних розладів;

хвороби периферичної нервової системи, пов'язані з ураженням нервів, порушенням іннервації та больовим синдромом (нейропатії, міастенії, міопатії, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші), що швидко прогресують;

особи із захворюваннями крові, чий стан діагностовано як швидко прогресуючий та декомпенсований (значне порушення функції органів і систем).

Слід сказати, що остаточне рішення щодо оцінки придатності/непридатності – за ВЛК. Саме там враховують усі медичні, психологічні та соціальні нюанси військовозобов'язаного.

Також ми писали про категорії придатності до військової служби.