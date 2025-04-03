Про це розповідає 24 Канал. Військові, яких раніше визнали обмежено придатними, зобов’язані пройти повторний медогляд.

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Ключові зміни у проходженні ВЛК

Перехід на електронний формат. Постанови ВЛК тепер оформлюють не на папері, а в електронному вигляді. Вся інформація зберігатиметься в Медичній інформаційній системі ЗСУ.

Обов’язковий електронний кабінет ВЛК. Це означає, що направлення на ВЛК з реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" автоматично потраплятимуть до кабінету ВЛК, а постанови комісії швидше відображатимуться у застосунку "Резерв+".

Повторний медогляд для обмежено придатних. Всі громадяни віком від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними (крім тих, хто має інвалідність), зобов’язані пройти повторний медогляд до 5 червня 2025 року.

Прискорена обробка рішень. Електронний формат дозволяє швидше передавати інформацію, що спрощує процес оформлення виплат, пільг і послуг для військовослужбовців.

Що змінюється для військових?

Запровадження електронного документообігу має скоротити бюрократичні процедури та підвищити прозорість процесу проходження ВЛК. Відтепер рішення комісій будуть доступні швидше, що полегшить як мобілізацію, так і звільнення зі служби за станом здоров’я.

Як вплине на мобілізацію та демобілізацію?

Попри очікування змін у законодавстві щодо демобілізації, Верховна Рада 11 квітня вилучила відповідні норми з законопроєкту. Наразі триває робота над окремим законопроєктом, який визначить порядок звільнення зі служби. Водночас цифровізація ВЛК допоможе пришвидшити цей процес у майбутньому.

Грошові виплати для військових

З 1 квітня військовослужбовці, які виконують бойові завдання, отримують додаткові виплати:

100 000 гривень – тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях;

50 000 гривень – військовим, що виконують бойові завдання у штабах угруповань військ;

30 000 гривень – тим, хто здійснює бойові завдання згідно з наказами.

Окрім цього, за кожні 30 днів виконання бойових завдань виплачується одноразова винагорода у 70 000 гривень.

Реформа ВЛК є важливим кроком до спрощення процедур для військових. Упровадження електронного документообігу не лише прискорить роботу комісій, а й підвищить контроль за процесами мобілізації та медичних оглядів.