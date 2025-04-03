Об этом рассказывает 24 Канал. Военные, которых ранее признали ограниченно годными, обязаны пройти повторный медосмотр.

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Ключевые изменения в прохождении ВВК

Переход на электронный формат. Постановления ВВК теперь оформляют не на бумаге, а в электронном виде. Вся информация будет храниться в Медицинской информационной системе ВСУ.

Обязательный электронный кабинет ВЛК. Это означает, что направление на ВВК из реестра военнообязанных "Оберіг" автоматически будут попадать в кабинет ВВК, а постановления комиссии быстрее будут отображаться в приложении "Резерв+".

Повторный медосмотр для ограниченно годных. Все граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которых ранее признали ограниченно годными (кроме тех, кто имеет инвалидность), обязаны пройти повторный медосмотр до 5 июня 2025 года.

Ускоренная обработка решений. Электронный формат позволяет быстрее передавать информацию, что упрощает процесс оформления выплат, льгот и услуг для военнослужащих.

Что меняется для военных?

Введение электронного документооборота должно сократить бюрократические процедуры и повысить прозрачность процесса прохождения ВВК. Отныне решения комиссий будут доступны быстрее, что облегчит как мобилизацию, так и увольнение со службы по состоянию здоровья.

Как повлияет на мобилизацию и демобилизацию?

Несмотря на ожидания изменений в законодательстве по демобилизации, Верховная Рада 11 апреля изъяла соответствующие нормы из законопроекта. Сейчас идет работа над отдельным законопроектом, который определит порядок увольнения со службы. В то же время цифровизация ВВК поможет ускорить этот процесс в будущем.

Денежные выплаты для военных

С 1 апреля военнослужащие, которые выполняют боевые задачи, получают дополнительные выплаты:

100 000 гривен – тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях;

50 000 гривен – военным, выполняющим боевые задачи в штабах группировок войск;

30 000 гривен – тем, кто осуществляет боевые задачи согласно приказам.

Кроме этого, за каждые 30 дней выполнения боевых задач выплачивается единовременное вознаграждение в 70 000 гривен.

Реформа ВВК является важным шагом к упрощению процедур для военных. Внедрение электронного документооборота не только ускорит работу комиссий, но и повысит контроль за процессами мобилизации и медицинских осмотров.